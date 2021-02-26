«Зенит» не справился с испанским

Санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного первенства Евролиги встречался с «Валенсией». Петербуржцы провели не лучший свой матч, уступив со счетом 62:91. Но, несмотря на это, «Зенит» остается в топ-5 чемпионата.

«Зенит» и «Валенсия» на первый взгляд решали разные задачи на концовку регулярного первенства Евролиги. Петербуржцы шли на четвертом месте. «Валенсия» — только на десятом. Но плотность результатов в нынешнем турнире такова, что даже команды, идущие на 13–14 местах, не потеряли шансов на попадание в play-off. И, напротив, тот же «Зенит» с его 15-ю победами в активе еще не гарантировал себе выход в следующий раунд. То есть, несмотря на формально большую разницу в занимаемых местах, «Зениту» и «Валенсии» было что делить.

Обе команды к очной встрече подошли в хорошем состоянии. Обе могли похвастать тем, что записали себе в актив свежие победы над топовыми клубами Европы. «Зенит» пару недель назад отметился гостевой победой над ЦСКА (в Единой лиге ВТБ), а следом над «Миланом». «Валенсия» в феврале тоже побила козырных тузов, обыграв последовательно все тот же ЦСКА и «Реал». Да и вообще столкновение именно этих команд обещало прекрасный спортивный результат. Ведь с одной стороны тягучий, медленный, сушащий игру «Зенит». А с другой, «Валенсия», которая, как напомнил наставник петербуржцев Хави Паскуаль, является одной из самых эффективных команд Евролиги в нападении. «Они играют широко, чтобы центровой вытягивался наверх и получал возможность для броска, всегда очень сложно играть против таких команд. Мы должны сыграть великолепно как в защите, так и в нападении» — заявил тренер.

Как показала сама игра, баскетболисты «Зенита» не в полной мере восприняли пожелания Хави Паскуаля относительно поведения во время матча. «Зенит» с самого начала выступал в роли обороняющегося. Он был не великолепен и в защите. Петербуржцы сумели продержаться против гостей недолго — до большого перерыва. Это был именно тот короткий отрезок, когда лидеры «Зенита»: Кевин Пангос, Билли Бэрон, Алекс Пойтресс — отработали так как хотел бы их тренер.

Но после большого перерыва «Валенсия», кажется, перестала замечать трудности соперника. В составе испанской команды свое слово успели сказать и Боян Дубчевич (с 19 очками в активе стал самым результативным игроком встречи), и Никола Калинич, и Майк Тоби. Ответы «Зенита», который в очередной раз пытался повести за собой Кевин Пангос, были не убедительны. В итоге напор гостей превратился в неразрешимую проблему для хозяев. Уже в третьей четверти «Зенит» был сломан, а в четвертой добит окончательно. «Зенит» уступил со счетом 62:91 и опустился на пятое место в регулярном первенстве. А «Валенсия» стала еще на шаг ближе к попаданию в топ-8 регулярки.

Александр Петров