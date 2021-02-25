Областные дорожные службы помогают расчищать дороги в Ярославле

Из-за сильного снегопада спецтехника областных дорожных служб продолжает оказывать помощь в расчистке дорог Ярославля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что по поручению губернатора Дмитрий Миронова Ярославлю оказывают помощь компании АО «Ярдормост» и АО ГК «ЕКС», которые предоставили МБУ «Горзеленхозстрой» дополнительную технику для проведения качественной уборки дорог в городе.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что сегодня на заседании областного правительства обсуждался вопрос организации уборки дорог в регионе и в Ярославле. Губернатор на заседании правительства отметил некачественную уборку улиц областного центра и поручил в кратчайший срок привести дороги Ярославля в нормативное состояние. По итогам заседания правительства глава региона дал поручение продолжить оказывать помощь Ярославлю, напомнив об ответственности должностных лиц выполнение поручения.

«На предыдущем заседании я поручал руководителям муниципальных образований и профильных областных департаментов взять этот вопрос на особый контроль. Несмотря на это, дорожные службы не справились с очисткой улиц в нормативные сроки. Даже на центральных улицах Ярославля сохраняются снежный накат и повышенная колейность, из-за чего уже произошло множество ДТП. И сегодня положение еще усложнилось сильнейшим снегопадом. Жители совершенно справедливо жалуются на ситуацию, которая никак не может выправиться. Это поручение с контроля не снимается. Необходимо сделать соответствующие выводы и выработать механизмы, которые позволят решить вопрос»,– заявил на заседании правительства господин Миронов.

По словам заместителя председателя правительства региона Виктора Неженца, главная причина сложившейся ситуации - нехватка спецтехники для уборки снега.

«Мэрия Ярославля объявила аукцион на закупку спецмашин. Вторая причина – организационная, а именно распыление сил. Надо формировать ударные бригады на основных магистралях, чтобы удалось достичь видимого результата. Требуется время для продолжения этой работы»,– пояснил господин Неженец.

Антон Антонов