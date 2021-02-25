26 февраля, пятница
Войти в профиль
Ярославль

Коротко

Новости

все новости

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Областные дорожные службы помогают расчищать дороги в Ярославле

Из-за сильного снегопада спецтехника областных дорожных служб продолжает оказывать помощь в расчистке дорог Ярославля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что по поручению губернатора Дмитрий Миронова Ярославлю оказывают помощь компании АО «Ярдормост» и АО ГК «ЕКС», которые предоставили МБУ «Горзеленхозстрой» дополнительную технику для проведения качественной уборки дорог в городе.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что сегодня на заседании областного правительства обсуждался вопрос организации уборки дорог в регионе и в Ярославле. Губернатор на заседании правительства отметил некачественную уборку улиц областного центра и поручил в кратчайший срок привести дороги Ярославля в нормативное состояние. По итогам заседания правительства глава региона дал поручение продолжить оказывать помощь Ярославлю, напомнив об ответственности должностных лиц выполнение поручения.

«На предыдущем заседании я поручал руководителям муниципальных образований и профильных областных департаментов взять этот вопрос на особый контроль. Несмотря на это, дорожные службы не справились с очисткой улиц в нормативные сроки. Даже на центральных улицах Ярославля сохраняются снежный накат и повышенная колейность, из-за чего уже произошло множество ДТП. И сегодня положение еще усложнилось сильнейшим снегопадом. Жители совершенно справедливо жалуются на ситуацию, которая никак не может выправиться. Это поручение с контроля не снимается. Необходимо сделать соответствующие выводы и выработать механизмы, которые позволят решить вопрос»,– заявил на заседании правительства господин Миронов.

По словам заместителя председателя правительства региона Виктора Неженца, главная причина сложившейся ситуации - нехватка спецтехники для уборки снега.

«Мэрия Ярославля объявила аукцион на закупку спецмашин. Вторая причина – организационная, а именно распыление сил. Надо формировать ударные бригады на основных магистралях, чтобы удалось достичь видимого результата. Требуется время для продолжения этой работы»,– пояснил господин Неженец.

Антон Антонов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Новости компаний

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя