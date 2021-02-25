ХК «Сочи» проиграл в домашнем матче «Автомобилисту» со счетом 3:0

Финальный матч регулярного чемпионата КХЛ закончился для сочинской команды очередным поражением. ХК «Сочи» уступил челябинскому «Автомобилисту» в матче на домашнем льду ДС «Большой» со счетом 3:0.

Открыл счет игрок команды «Автомобилист» Вячеслав Литовченко, забивший шайбу в ворота Максима Третьяка уже на девятой минуте встречи. Оставшееся время первого тайма прошло в борьбе команд за преимущество на поле, в ходе которого произошел ряд штрафных удалений гостей за опасную игру и задержку соперников. Счет 1:0 в пользу екатеринбуржцев продержался до конца второго периода, на 39 минуте матча вторую шайбу «леопардам» забросил Брукс Мейсек. Автором третьей шайбы, забитой в середине третьего периода, на 47 минуте матча стал игрок «Автомобилиста» Георгий Белоусов. Сочинским игрокам так и не удалось реализовать ни одной результативной атаки, финальный матч регулярного чемпионата КХЛ закончился для «леопардов» очередной неудачей – проигрышем с «сухим» счетом 3:0.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань“, 23 февраля ХК «Сочи» в гостевом матче проиграл «Спартаку» со счетом 6:1.

Ольга Логинова