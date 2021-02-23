ХК «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 6:1

Проигрышем завершился последний в сезоне выездной матч ХК «Сочи». В ходе игры, которая прошла 23 февраля в Москве, «леопарды» уступили «Спартаку» со счетом 6:1, сообщается на официальном сайте команды.

Счет на семнадцатой минуте первого периода открыл Сергей Широков, «Спартак» действовал активно у ворот «леопардов», вынуждая сочинцев играть от обороны. На 21 минуте матча произошло первое удаление в составе ХК «Сочи»: Рафаэль Батыршин получил малый штраф за удар коленом, на 25 минуте игры за задержку соперника на две минуты отправился на скамейку «леопард» Амир Гараев. «Спартак» успешно реализовали численное преимущество: на 27 минуте Лехтеря Йори забил вторую шайбу в ворота сочинцев. За этим последовали еще два удаления сочинских хоккеистов с поля: на 32 минуте Даниил Мироманов получил две минуты штрафа за задержку соперника, на 34 Иван Кульбаков получил штраф за сдвиг ворот. И снова игра в меньшинстве обернулась неудачей для сочинцев: на 35 минуте матча спартаковец Артем Федоров забил третью шайбу.

В начале третьего периода, на 43 минуте матча Йори Лехтеря забил вторую за игру шайбу, укрепив преимущество «Спартака». На 47 минуте матча сочинцы заработали командный штраф за нарушение численного состава, на скамейку отправился Иван Казков. Счет 4:0 продержался до 49 минуты встречи, когда вторую за матч шайбу забил игрок «Спартака» Сергей Широков.

«Размочить» счет «леопардам» удалось только в конце третьего периода – на 50 минуте шайбу в створ ворот «Спартака» забил Игорь Руденков. «Спартак» ответил контратакой, которая закончилась шестым, победным голом в ворота сочинцев, автором которого стал Мартин Бакош, реализовавший голевую передачу Павла Чернова.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 8 февраля ХК «Сочи» потерпел пятое поражение подряд в матче с минским «Динамо».

Ольга Логинова