Кандидат в мэры Тамбова не смог признать отмену выборов незаконной

Ленинский райсуд Тамбова прекратил производство по иску главы местной ячейки «Партии роста» и директора мусороперерабатывающего завода Игоря Блюма, добивавшегося отмены решения о его недопуске к выборам мэра областного центра. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал сам господин Блюм.

Он пояснил, что суд прекратил производство по ходатайству представителя конкурсной комиссии. В конце января комиссия по выборам мэра Тамбова не допустила до участия пять из семи кандидатов, среди которых был и Игорь Блюм. В финал вышли мэр Котовска, бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников («Единая Россия») и сотрудник центра психологической помощи «Интеграция» Андрей Толмачев. Господин Толмачев сразу отказался от участия в пользу временно исполняющего обязанности мэра Тамбова Максима Косенкова. Так как комиссия не смогла предоставить на выбор гордумы двух кандидатов, конкурс признали несостоявшимся.

Господин Блюм просил суд признать незаконным отказ в участии в конкурсе. По его словам, отказав ему в допуске, комиссия не уточнила, каких именно документов не хватает. Предприниматель считает, что пакет документов был подан согласно утвержденному перечню и под расписку, а комиссия сверяла все копии с оригиналами.

После подачи иска гордума Тамбова поменяла условия проведения конкурса: в правила было внесено уточнение, согласно которому расписка о получении документов не подтверждает факт того, что кандидат будет допущен к участию. Как пояснил “Ъ-Черноземье” Игорь Блюм, суд посчитал, что его заявление не подлежит рассмотрению с учетом этих изменений и того, что конкурсная комиссия утратила свои полномочия. Он намерен обжаловать решение Ленинского райсуда в вышестоящих инстанциях.

Напомним, руководитель местной ячейки «Родины» Максим Косенков был назначен врио мэра Тамбова после победы его партии на выборах в гордуму в сентябре прошлого года. Его назначение поддержал губернатор Александр Никитин, однако полноценно занять пост господин Косенков не может, поскольку ранее был судим за похищение человека. Сейчас региональные власти рассматривают возможность возвращения должности сити-менеджера, которую Максим Косенков сможет занять без препятствий.

Сергей Толмачев