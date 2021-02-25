Фигуристы покатаются за чемпионат мира

Финал Кубка России по фигурному катанию — турнир, на котором будут разыграны оставшиеся путевки на мартовский чемпионат мира в Стокгольме — стартует в эту пятницу. За единственное вакантное место в женской команде будут сражаться чемпионка Европы Алена Косторная, в этом году пропустившая национальное первенство из-за коронавируса, а также чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Обе они, как это ни парадоксально, не считаются фаворитками турнира. Его бесспорным хедлайнером является Камила Валиева, которая из-за возраста не участвует в отборе на чемпионат мира, но опережает в этом сезоне с колоссальным отрывом почти всех более взрослых соперниц.

В эти выходные в московском дворце спорта «Мегаспорт» пройдет финал Кубка России по фигурному катанию, по итогам которого будет формирован окончательный состав отечественной сборной на чемпионат мира. Ранее, еще в доковидную эпоху, этот турнир являлся событием малозаметным. Сборная комплектовалась по результатам чемпионата Европы, где элита обкатывала свои программы, а в финале Кубка соревновались фигуристы классом ниже. В этом году все иначе. Европейское первенство из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось отменить, а малопрестижный турнир получил статус отборочного.

В каждой из четырех дисциплин имеется по одному вакантному месту. Вообще-то сразу после декабрьского национального первенства Федерация фигурного катания России (ФФКР) заявила, что путевки на чемпионат мира обеспечили себе только победители турнира — выступающие в одиночном катании Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.

Однако затем руководство ФФКР решило, похоже, несколько поменять правила игры и отправить в Стокгольм заодно и всех вторых номеров (кроме мужского одиночного разряда).

Иначе объяснить отсутствие в списке участников соревнований Александры Трусовой, дуэта Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, а также пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского довольно сложно.

Главная кубковая интрига связана с тем, кому отойдет последняя квота в женском одиночном катании. На нее претендуют, по сути, две фигуристки. Одна из них — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которой в последние годы никак не удавалось пробиться на главные старты из-за слишком высокой конкуренции со стороны вчерашних юниорок. Другая — Алена Косторная — еще в прошлом сезоне считалась абсолютным лидером. Тогда она установила мировой рекорд по сумме двух программ, выиграла финал престижной серии Гран-при и чемпионат Европы, и это все — при отсутствии четверных прыжков. Однако летом Алена Косторная прекратила сотрудничество с Этери Тутбиридзе и присоединилась к команде начинающего тренера Евгения Плющенко. Ей так и не удалось восстановить после пандемии ее коронный элемент — тройной аксель, вследствие чего она не выиграла в этом году ни одного старта. Кроме того, сезон ей заметно подпортила болезнь: Косторная перенесла коронавирусную инфекцию, из-за чего пропустила чемпионат России.

Этот турнир — огромный шанс для обеих. Им повезло, что заявленная на турнир Камила Валиева не проходит по возрасту на взрослый чемпионат мира. Тягаться с 15-летней ученицей Этери Тутберидзе не под силу сейчас, похоже, ни Туктамышевой, ни Косторной. В начале февраля Валиева, выдавшая серьезнейший набор элементов на командном турнире, опередила Елизавету Туктамышеву по сумме двух программ на 50 баллов.

В мужском одиночном разряде — это единственный жанр, где у российской команды на чемпионате мира всего две квоты,— претендентов на вакантное место гораздо больше. За него бороться будет прежде всего Макар Кондратюк, который только этой зимой ворвался в элиту, но умудрился на недавнем командном турнире исполнить три четверых прыжка и «перекатать» Михаила Коляду. В финале российского кубка выступят также действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов. Они имеют более сложный прыжковый набор, но не всегда стабильно его исполняют.

Практически полностью отсутствует интрига в танцах на льду. Виктория Синицына и Никита Кацалапов, лидеры сборной, пропустили национальное первенство из-за коронавируса. Им необходимо выступить в финале Кубка России исключительно для того, чтобы хотя бы один раз продемонстрировать свои программы на публике перед чемпионатом мира. В спортивных парах на оставшуюся квоту претендуют два дуэта, примерно равные по силам — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Екатерина Ремизова