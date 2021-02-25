«Том и Джерри» заглянут на Манхэттен

«Том и Джерри» возвращаются в кинотеатры в виде полнометражки. Фильм вызвал неоднозначную реакцию критиков. По сюжету оба героя оказываются в отеле на Манхэттене. Там готовится шикарная индийская свадьба — ее организовывает девушка Кайла, которую играет Хлоя Грейс Морец. Перед торжеством в отеле обнаруживают Джерри, и по задумке Кайлы устранить его должен Том.

В новом фильме Том и Джерри стали второстепенными героями, теперь они вписаны в сюжетную линию девушки Кайлы, говорит редактор журнала «КиноРепортер» Катя Загвоздкина: «Серии мультфильма “Том и Джерри” строились на их вражде, на том, что, так или иначе, они конфликтовали. Теперь этого недостаточно, поэтому создатели фильма придумали новый сюжет, они нарисованы поверх кадров в фильме, и их история развивается поверх истории Хлои Мориц.

Несмотря на то что там есть определенные сюжетные зацепки, там много Тома и Джерри ради Тома и Джерри: они дерутся, сражаются, но сюжет никак не развивается. Сам прием двумерной анимации очень обаятелен и симпатичен, но выехать только на этом фильм не может. И в какой-то момент эти изобретательные драки начинают надоедать. Кроме того, там нет ничего нового по сравнению с анимационным сериалом, нет каких-то новых шуток, визуальных ходов, все узнаваемо. Сейчас все фильмы и мультфильмы стараются апеллировать к взрослым, но мне кажется, в “Томе и Джерри” это выглядит немножко несовременно. Хотя в целом это неплохое кино, но ничего нового там нет».

Старый «Том и Джерри» часто критиковали за жестокость, и как к изображению насилия отнесутся зрители сегодня — большой вопрос, говорит киножурналист Дмитрий Барченков: «Как документ эпохи это важный, этапный, поворотный проект. Но “Том и Джерри” — это два максимально токсичных героя, которые убивают, ненавидят друг друга. Это огромное количество сексистских, мизогинных шуток, эксплуататорских идей. Мы видим, как всеми силами люди внутри кадра используют животных в своих целях. С точки зрения идеи это вызывает вопросы, потому что это фильм для детей. А если мы вложим детям идею, что, к примеру, можно себе на свадьбу в отель заказать слонов, и они нас будут развлекать, это нерелевантно по отношению к сегодняшнему дню, эпохе, времени так называемой новой этики.

Это попытка сыграть на известном бренде.

“Том и Джерри” — это как “Скуби-Ду”, который Warner Bros тоже сейчас переделывает что-то, на что обязательно фанаты пойдут. И я думаю, они на этом ключевом для них аргументе строили политику создания этого кино. Если мы отойдем от фанатской базы и отношения к проекту на старте, то внутри мы там ничего не найдем, к сожалению, ни с визуальной точки зрения, ни со смысловой».

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Короткометражные мультфильмы о Томе и Джерри впервые появились в 1940 году. За всю историю существования серия получила семь премий «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм.

Даниил Бабкин