Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия)

Лыжные гонки

Мужчины. Спринт. 1. Йоханнес Клэбо — 3.1,30. 2. Эрик Вальнес — отставание 0,66. 3. Ховард Тёугбёль (все — Норвегия) — 0,80. 4. Александр Большунов — 5,92. 5. Сергей Устюгов (оба — Россия) — 17,41.

Глеб Ретивых завершил борьбу в полуфинале, Александр Терентьев (оба — Россия) — в четвертьфинале.

Женщины. Спринт. 1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.36,76. 2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — отставание 2,32. 3. Анамария Лампич (Словения) — 2,35.

Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Христина Мацокина (все — Россия) завершили борьбу в 1/4 финала.