Skoda раскрыла информацию о новом поколении Fabia

Skoda Fabia. Фото: Skoda

Skoda Fabia. Фото: Skoda

Как сообщает чешский автопроизводитель, Skoda Fabia построят на платформе MQB-A0, которая позволит сделать кузов жестче и увеличить пространство в салоне и багажнике, объем которого вырастет на 50 литров, до 380 литров. Новинка будет на 110 мм длиннее, на 48 мм шире и на 7 мм ниже предшественника, а колесная база вырастет на 94 мм.

Дизайн Fabia будет выполнен в фирменном стиле современных моделей Skoda. Оснащение хэтчбека станет включать в себя цифровую панель приборов, новую мультимедийную систему, до девяти подушек безопасности, а также ряд «умных» мелочей в рамках философии Simply Clever — складывающая спинка переднего сиденья, разъём USB-C в зеркале заднего вида, съемные карман под крышкой багажника и подстаканник, держатели карт и ручек у рычага коробки передач и вещевой ящик на центральном тоннеле перед задними сиденьями, а также съемный солнцезащитный козырек на панорамной крыше.

Заявлено, что улучшенная аэродинамика кузова, в том числе за счет активной аэродинамики, снизит шум в салоне и улучшит топливную экономичность. В линейку моторов новой Skoda Fabia войдут 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый двигатель (атмосферный в версиях на 65 и 80 л.с., а также турбированный на 95 и 110 л.с.), а флагманским двигателем станет 4-цилиндровый 1,5-литровый 150-сильный турбомотор.

Силовые агрегаты станут сочетаться с 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Привод, как и прежде, будет только передним. В оснащение хэтчбека войдут современные системы активной безопасности.

Напомним, текущее поколение Skoda Fabia выпускается с 2015 года. Новую модель рассекретят весной 2021 года. На 2022 год запланирована премьера универсала Skoda Fabia Combi нового поколения.