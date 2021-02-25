Прокуратура начала проверку после скачка напряжения в Верхних Печерах

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по информации о скачке напряжения в многоквартирных домах в Верхних Печерах. Ранее из-за сбоя у жильцов 426 квартир вышла из строя бытовая техника, сообщили в ведомстве.

По словам председателя ТСЖ №454-455 Михаила Швыганова, скачок напряжения с нормативных 220-240 В до 390-398 В случился 24 февраля из-за аварии на трансформаторной подстанции сетевой компании «Зефс-Энерго». В результате из строя вышли 14 лифтов, бытовая техника в квартирах жильцов, общедомовые усилители антенн, светильники, блоки питания приборов учета тепловой энергии, станция приема и передачи данных со счетчиков.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в областной прокуратуре.

Анастасия Еремина