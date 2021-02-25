В Верхних Печерах сгорели электроприборы в четырех многоквартирных домах

Председатель ТСЖ №454-455 Михаил Швыганов в соцсетях рассказал, что утром 24 февраля из-за сильного скачка напряжения в электросетях жители четырех десятиэтажных домов на улице Верхне-Печерской увидели в своих квартирах «фейерверки из собственных лампочек и бытовой техники».

По словам Михаила Швыганова, в домах вышли из строя 14 новых пассажирских лифтов, а более чем в 400 квартирах сломалась бытовая электротехника вплоть до телевизоров и холодильников. «Погорели светодиодные светильники мест общего пользования, блоки питания приборов учета тепловой энергии, вышло из строя оборудование интернет провайдеров, повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения. Причиной всего этого стало – обгорание нуля на трансформаторной подстанции из-за ее плохого технического обслуживания»,— сообщил председательТСЖ, возложив ответственность на сетевую компанию «Зефс-Энерго» за аварию на ТП, которая привела к скачку напряжения с нормативных 220-240 В до 390-398 В. Михаил Швыганов также сообщил, что аварийная бригада не смогла сразу попасть на подстанцию, так ее двери были занесены снегом и за зиму трансформаторы технически не обслуживались.

Иван Сергеев