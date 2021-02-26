Мероприятия “Ъ” в Казани

Уважаемые партнеры!

Предлагаем вам принять участие в деловых онлайн-конференциях, организуемых редакцией “Коммерсантъ” (Волга-Урал).

Площадка “Коммерсантъ”— это не просто объединение участников с целью дискуссии, это возможность развития конструктивного диалога между бизнесом и властью, создания положительной коммуникации между структурами различного уровня.

Поднимаем актуальные темы и острые вопросы, проводим активные дискуссии и находим нестандартные решения, приглашаем авторитетных спикеров, партнеров и экспертов и выстраиваем эффективные коммуникации.

Проекты и мероприятия “Коммерсантъ” (Волга-Урал) анонсируются и освещаются на региональной странице газеты «Коммерсантъ» (Татарстан, Чувашия, Марий Эл), на нашем сайте и соцсетях.

Искренне Ваш, «Коммерсантъ (Волга-Урал)

Коммерческий директор Демидова Гульназ Рафисовна

8 (843) 253-20-41

+7 (917) 279-89-37

demidova@kazan.kommersant.ru

Заместитель коммерческого директора Захарова Ирина Геннадьевна

8 (843) 253-20-41

+7 (906) 111-62-09

irina@kazan.kommersant.ru

Скоро

Межрегиональный онлайн-марафон «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект».

25 марта 11 часов Казань.