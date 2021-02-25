В Новосибирской области депутаты приняли закон о защите лесных парков

Сегодня на седьмой сессии законодательного собрания региона депутаты сразу в двух чтениях приняли поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области». По мнению парламентариев, в будущем эта норма позволит уберечь парки и пригородные леса от застройки.



В частности, расширен список видов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения и введено новое определение «лесные парки». Проект закона также включает порядок создания таких территорий, ограничения, вводимые для пользователей, и режим охраны.

«Комитет рассмотрел документ и предлагает принять его в двух чтениях. В его разработке принимали участие более десяти рабочих групп, в том числе комиссия по экологии и строительный комитет. Я думаю, у нас получился прекрасный закон, и я прошу его поддержать»,— заявил Денис Субботин, выступая на сессии с докладом о разработанных поправках.

Полномочия по распоряжению «лесными парками» переданы региональному правительству. Власти будут принимать решения о создании таких территорий, преобразовании, изменении границ и упразднении. Региональные чиновники также смогут выдавать разрешения на строительство и реконструкцию существующих объектов на таких землях.

Депутат новосибирского заксобрания от КПРФ Яков Новоселов увидел в законопроекте недоработки и предложил отложить второе чтение. «В целом конечно законопроект направлен на уточнение и детализацию практических норм и реализацию существующего закона, но эта новая категория — „лесные парки“ — очень размыта и имеет нечеткие формулировки, при этом в ней нет исключительной характеристики, которая бы отделяла ее от других категорий, уже давно предусмотренных федеральным законом. Эти термины требуют очень четких формулировок. Но суть даже не в этом. Предлагается ввести новую дополнительную процедуру, не предусмотренную федеральным законодательством, — это процедура принятия решения о создании особо охраняемой природной территории. При этом она предусматривает совершенно конкретные запретительные материальные меры социально-экономического характера — от выдачи разрешения на строительство и реконструкцию до новой деятельности, которые возможно создадут нанесение вреда. Я настаиваю на том, чтобы законопроект сегодня был принят только в первом чтении, чтобы ко второму чтению подготовить уточнения и поправки»,— прокомментировал депутат.

Сомнения парламентария касались Заельцовского парка, часть территории которого сегодня застроена частниками. Спикер законодательного собрания Андрей Шимкив заявил, что запретительные меры не коснутся ни одного частного лица, которое на сегодняшний день имеет участок или недвижимость на указанных территориях ООПТ. «Это исторический закон. Леса много не бывает. Этот законопроект не затронет ни одно частное лицо и ни одного собственника, которые там уже есть. Я думаю, что те, кто сейчас проживает в Заельцовском бору, только спасибо скажут, что у них не появится сосед — многоквартирный дом через забор»,— отметил он.

Губернатор Новосибирской области также подчеркнул, что в отношении городских парков будут приняты более мягкие меры, а также отметил, что ранее ни один из принимаемых законопроектов не вызывал такого противодействия. «Я восхищен тем, насколько быстро депутаты законодательного собрания погружаются в вопросы градостроительного законодательства. В законодательстве есть несколько категорий особо охраняемых природных территорий, в том числе категория „природный парк“, которую я рекомендовал использовать для Караканского бора. Это только одна из возможных категорий. Применение „природного парка“ для территорий городских лесов в городе Новосибирске маловероятно — здесь будут использоваться другие, более мягкие категории, которые, с одной стороны, обеспечивают защиту зеленых зон от застройки, а с другой — не ущемляют собственников земельных участков»,— пояснил Андрей Травников.

Первый вице-спикер законодательного собрания Андрей Панферов отметил, что включение земель в особую категорию будет пристально отслеживаться депутатами. «Вопрос сейчас состоит в том, чтобы сохранить Заельцовский парк. Процесс будет продолжаться месяцы или даже годы, будем подходить предметно, серединно и спокойно, никто ничего не потеряет. Поддержать закон необходимо в двух чтениях, безобразие надо заканчивать»,— прокомментировал он.

Глава города Анатолий Локоть поддержал законопроект, отметив, что внесение законодательной нормы положительно скажется на ситуации в целом по области.

«Даже то, что мы сегодня принимаем законопроект в двух чтениях, не означает, что мы шлагбаум закрываем и не можем впоследствии внести поправки»,— заявил член фракции «Единой России» депутат Игорь Умербаев.

Лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин предложил депутатам законодательного собрания также принять участие в разработке градостроительных норм. «Я всегда был противником вмешательства в дела муниципалитета, но здесь ситуация, которой предшествовал случай с генеральным планом. Я 15 лет состоял в комиссии совета депутатов города Новосибирска и не припомню таких ситуаций. Одному из застройщиков — процитирую — „разрешено уменьшение минимального отступа от границ земельного участка до нуля“, то есть на весь участок будет построен дом, уменьшение количества машиномест со 164 до нуля, увеличение коэффициента застройки с 2,5 до 5,43, то есть мало того, что там не будет парковок, но и вместо 25 тыс. деревьев на один гектар посадят 54. Я за всю свою бытность такого беспредела не помню, поэтому я бы хотел, чтобы мы и работу с этим генпланом продолжили. Для всех должны быть одинаковые правила, а не так, что для одних можно, для других нельзя»,— высказался депутат.

Внесение изменений в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях» поддержали 67 депутатов, один воздержался. Во втором 64 депутата высказались за, один против, трое не голосовали.