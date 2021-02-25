В Адыгее осудили двух «черных лесорубов» за вырубку деревьев в ботаническом заказнике

Кошехабльский районный суд Адыгеи вынес приговор в отношении двух «черных лесорубов», причинивших лесному фонду республики ущерб на сумму более 9 млн руб. (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Суд установил, что в апреле 2020 года житель Адыгеи и житель Краснодарского края незаконно вырубили 40 куб. м дубов на территории Ботанического заказника Майкопского участкового лесничества. Ущерб составил более 9 млн руб.

Житель Адыгеи получил 3 года 6 месяцев колонии строго режима с учетом уже имеющейся у него судимости, его сообщник - 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Как писал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года было возбуждено уголовное дело па факту вырубки 126 деревьев вдоль трассы между станицами Натухаевская (Новороссийск) и Гостагаевская (Анапа). Ущерб составил более 8 млн руб.

Виктория Колганова