На Кубани возбудили дело по факту вырубки 126 деревьев вдоль автотрассы

На Кубани возбуждено уголовное дело па факту вырубки деревьев вдоль трассы между станицами Натухаевская (Новороссийск) и Гостагаевская (Анапа). Об этом сообщается на сайте Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Факт незаконной вырубки на землях лесного фонда был вывялен в ходе совместной проверки надзорного ведомства со специалистами Новороссийского лесничества. Установлено, что вдоль автомобильной дороги уничтожили 126 жизнеспособных деревьев породы «дуб», «граб», «клен». Ущерб составил более 8 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Как ранее писал "Ъ-Кубань", в Новороссийске после проверки Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту вырубки тополиной аллеи.

Наталья Решетняк