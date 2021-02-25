МТС откроет кобрендинговые магазины с Xiaomi

МТС запустит несколько десятков кобрендированных салонов с китайским брендом Xiaomi до конца 2021 года, рассказали “Ъ” представители компаний. Первый салон будет запущен в Туле в марте. При этом МТС оптимизирует собственную розницу — ранее оператор сообщал, что за 2020 года закрыл 600 салонов.

Кроме тарифов и услуг оператора в новых салонах Xiaomi будут доступны другие продукты компании: банковские сервисы МТС Банка, спутниковое телевидение, подписка на ТВ и музыку. Кроме того, МТС расширяет ассортимент продукции Xiaomi в собственной розничной сети и онлайн-магазине. По итогам четвертого квартала 2020 года компания Xiaomi вышла на второе место по количеству проданных смартфонов на российском рынке. Доля гаджетов китайского бренда составила 19,7% в натуральном выражении.

Юлия Тишина