«Особенно ярко выглядит разница между сопоставимыми по формату лотами» Светлана Бардина — о ценах на квартиры

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменился объем предложения лотов в пределах 5 млн руб.

Лишь у одной из 100 московских квартир цена в пределах 5 млн руб. На рынке отмечается уменьшение количества жилых комплексов, в которых реализуются лоты с таким бюджетом. Как правило, это студии или небольшие однокомнатные квартиры.

И за последние три года этот пул сократился в четыре раза. Сейчас в экспозиции представлено менее 500 таких лотов, что составляется около 1% от общего объема предложения. Причем внутри МКАД располагается только один проект с таким предложением, посчитали эксперты портала Urbanus.ru.

В тоже время объем предложения однокомнатных квартир в Москве, начиная с ноября прошлого года, существенно вырос: на первичном рынке — на 11%, а на вторичном — на 25%. Цены тоже скорректировались, особенно ярко выглядит разница между сопоставимыми по формату лотами в разных сегментах.

По данным брокеров компании Skolkovo Realty, самый дорогой новый объект оценивается в 202 млн руб. — это апартаменты площадью чуть менее 60 кв. м. Этот лот, расположенный в Басманном районе, показывает самый высокий результат в сегменте при стоимости «квадрата» почти в 3,5 млн руб.

На вторичном рынке рекорд принадлежит однокомнатному объекту в районе Арбата, выставленному в продажу за 177 млн руб. Но и площадь у этой «однушки» значительная — 197 кв. м.

Самой дорогой вторичной «однушкой» в столице по стоимости квадратного метра стала 50-метровая квартира на Тверской улице. Ее стоимость достигает 64 млн руб., а цена за «квадрат» составляет почти 1,3 млн руб.