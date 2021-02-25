«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч КХЛ 25 февраля

25 февраля «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эксперты Фонбет расскажут о ставках на этот матч.

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» борется с московским «Динамо» за третье место в Западной конференции, которое поможет избежать встречи с сильным «Йокеритом» в первом раунде плей-офф. Сейчас «Локомотив» отстает от «Динамо» на 2 очка, но имеет игру в запасе.

«Локомотив» набрал хорошую форму и победил в четырех матчах подряд. На этом отрезке «железнодорожники» были сильнее «Северстали» (3:2), рижского «Динамо» (5:1), СКА (2:1) и «Торпедо» (4:1).

В какой форме ЦСКА

ЦСКА гарантировал себе первое место в Западной конференции. В 58 матчах «армейцы» набрали 87 очков.

ЦСКА целенаправленно готовится к плей-офф, поэтому выступает нестабильно. Например, в недавнем матче против рижского «Динамо» «армейцы» выставили молодежный состав и проиграли 1:4. После встречи с «Динамо» ЦСКА победил «Северсталь» (3:0).

«Локомотив» – ЦСКА: статистика личных встреч

ЦСКА выиграл у «Локомотива» в шести из семи последних матчей (в одном из них – в овертайме). Однако в последней очной встрече команд сильнее оказались «железнодорожники» – 3:0.

Прогноз экспертов на матч «Локомотив» – ЦСКА 25 февраля

Тотал меньше 4,5 за 2.00

ЦСКА и «Локомотив» – лучшие команды КХЛ по игре в обороне. «Армейцы» пропускают 2,12 гола в среднем за матч, «железнодорожники» – 2,14 гола. ЦСКА и «Локомотив» мало пропускают, потому что дисциплинированно обороняются всей пятеркой, быстро возвращаются в оборону после потерь и мало ошибаются. К тому же в командах играют отличные вратари: Ларс Юханссон у ЦСКА и Эдвард Паскуале у «Локомотива». Юханссон и Паскуале проводят отличные сезоны и часто выручают партнеров.

В очных встречах ЦСКА и «Локомотив» обычно играют от обороны и в первую очередь стараются не пропустить. Из-за этого матчи команд получаются малорезультативными. Ставка на тотал меньше 4,5 прошла в четырех из пяти последних игр «армейцев» против «железнодорожников».

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