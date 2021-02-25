Экс-руководителей лишенного лицензии РАМ банка заподозрили в хищении 1 млрд руб.

Полицейские задержали трех бывших руководителей РАМ банка по подозрению в хищении средств, полученных по кредитным договорам. Сумма похищенного составила более 1 млрд руб., сообщила пресс-служба МВД. 26 июля 2019 году ЦБ отозвал лицензию РАМ Банка, к этому моменту кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе РФ.

По версии следствия, фигуранты входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 год вывела активы РАМ банка путем выдачи невозвратных кредитов. «Эти действия привели к банкротству учреждения и возложению ответственности по его обязательствам на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов"»,— говорится на сайте ведомства. Следователи провели обыски в домах и офисах фигурантов дела в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае и нашли документы, «имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела».

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Тверской районный суд Москвы и Ленинский суд Ростова-на-Дону избрали в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

Причиной отзыва лицензии РАМ Банка в 2019 году стали занижения размера резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Кроме того, банк заключал «схемные» сделки для формального соблюдения нормативов и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативы ЦБ.