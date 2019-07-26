ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского РАМ Банка, говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе РФ. РАМ Банк является участником системы страхования вкладов.

Причиной отзыва лицензии стали занижения размера резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Кроме того, банк заключал «схемные» сделки для формального соблюдения нормативов и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативы Банка России, «в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц».

Регулятор отметил, что кредитный портфель банка характеризовался «крайне низкой диверсифицированностью» и включал в себя крупные ссуды, выданные узкому кругу компаний, которые занимаются торговлей зерновыми культурами. Инспекционная проверка также выявила низкое качество предоставленных кредитов.

«Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РАМ Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»,— говорится в сообщении ЦБ РФ.