Телеком-технология сблизила жителей Ростовской области

Абонентам МегаФона в Ростовской области стали доступны голосовые звонки в сетях LTE. Оператор запустил технологию VoLTE, которая позволяет говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии.

Апгрейд сети открывает клиентам компании целый ряд новых возможностей. Так, благодаря VoLTE (Voice over LTE) можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве. Соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

Телеком-технологии делают нас ближе друг к другу, дают возможность общаться по телефону так, как будь то мы находимся рядом. Поэтому МегаФон первым предлагает своим абонентам самые передовые решения, обеспечивая высокое качество связи. А возможность совершать голосовые вызовы без переключения в сети 2G/3G позволяет абонентам экономить ресурс аккумулятора смартфона», — комментирует Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и включаются автоматически либо в настройках сотовой связи гаджета.