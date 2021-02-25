Салливан останется послом США в России

Посол США в России Джон Салливан сообщил, что президент Джо Байден предложил ему остаться на своем посту на «неопределенный срок». Дипломат прибыл в Москву в январе 2020 года, верительные грамоты были вручены 5 февраля — тогда официально начался его срок на должности посла.

«Ранее на этой неделе президент Байден попросил меня остаться послом США в РФ на неопределенный срок в течение этого года»,— сказал господин Салливан в интервью «Интерфаксу». «Наши отношения с Россией и наша дружба с русским народом имеют большое значение, и для меня большая честь служить своей стране здесь»,— заявил посол.

Чем известен Джон Салливан Читать далее

Кандидатуру Джо Салливана в качестве посла в России выдвинул еще экс-президент США Дональд Трамп. При новой администрации он сохранил свой пост. Джон Салливан жестко высказывался по вопросу присоединения Крыма к России, обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также призывал российские власти наказать виновных в предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.

О команде нового президента США — в материале “Ъ” «Верные байденцы».