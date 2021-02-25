Мэр Ярославля готовится отчитаться перед правительством области об уборке дорог

Сегодня, 25 февраля на заседании правительства Ярославской области ожидается рассмотрение вопроса об уборке дорог области и Ярославля от снега. В пресс-службе регионального правительства сообщали, что пока этого вопроса нет в повестке заседания, однако он может быть внесен дополнительно.

«Пока вопроса в повестке нет. Возможно его обсудят дополнительно»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что заседание регионального правительства назначено на вторую половину дня.

В пресс-службе мэрии Ярославля рассказали, что в городе сегодня после ночного снегопада уборка дорог ведется в усиленном режиме. По данным мэрии, на уборке дорог первой и второй категорий от снега задействовано 58 единиц техники и более 90 дорожных рабочих.

По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, дорожные службы города перешли на круглосуточный график работы.

«Основная задача — не допустить образования наледи и скользкости. На дворовых территориях активно включились в работу управляющие компании, а на дорогах третьей и четвертой категорий уборку проводят подрядные организации»,— отметил господин Овчаров.

По данным пресс-службы, сотрудники Горзеленхозстроя обрабатывают улично-дорожную сеть, места передвижения пешеходов, заездные карманы и остановочные комплексы. Во второй половине дня дорожники приступят к проливке основных магистралей жидким реагентом.

Уборкой улиц третьей и четвертой категорий занимаются подрядные организации, работу которых контролируют главы территориальных администраций. К данным категориям дорог относятся межквартальные проезды и дороги частного сектора.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что качество уборки дорог в Ярославле раскритиковал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона потребовал от городских властей учитывать замечания и жалобы жителей по поводу уборки дорог. Губернатор на наведение порядка на улицах дал неделю и отметил, что заслушает отчет об исполнении своего поручения.

Дарья Сабаева