«Три спектакля — премьеры»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о постановках «Свидание в Москве», «Корабль влюбленных» и «Гамлет».

Мы постоянно говорим о том, что, пожалуй, главное отличие Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи — это мультижанровость. В последние годы заметным трендом становится введение в фестивальную ткань музыкально-драматических спектаклей. Вот и в афише нынешнего, 14-го по счету, сразу четыре таких произведения. Причем три из них — премьеры.

Первая, показанная 22 февраля, — мюзикл композитора Александра Чайковского «Свидание в Москве». По словам Чайковского, общая идея постановки возникла год назад. Вот что он говорит: «Я хотел написать мюзикл, потому что в последние годы подряд у меня были серьезные произведения из русской истории, драмы. Предложил: почему бы нам не написать что-то о Москве? Для меня это не новая форма, когда-то уже было два мюзикла. Хотелось отвлечься от драм». Обратились к драматургу Михаилу Палатнику. Режиссер Павел Сафонов поставил легкую по тексту и музыке пьесу о юной певице, приехавшей в столицу поступать либо в ГИТИС, либо в Консерваторию. Среди участников и булгаковские ангелы, и памятник Пушкину.

Вторая премьера фестиваля состоялась 23 февраля — это была психоделическая композиция «Корабль влюбленных», интерпретация мифа об Орфее и Эвридике с музыкой композитора Кузьмы Бодрова.

Наконец, в предпоследний день фестиваля, 27 февраля, состоится премьера спектакля-концерта «Гамлет» со звездным составом. Музыка Дмитрия Шостаковича в исполнении оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Чтец — Евгений Миронов, режиссер — Марина Брусникина, художник — Ксения Перетрухина. Автором новой художественной формы спектакля-концерта стал Миронов, который уже дважды примерял на себя пятиактовую драму Шекспира у мировых режиссеров Петера Штайна и Роберта Лепажа. Вот что говорит Евгений: «В концертном варианте невозможно прочитать или сыграть всю пьесу. Если я что-то недоговариваю, то за меня договаривает музыка, и наоборот». В спектакле будет звучать музыка Шостаковича из спектакля Театра им. Евгения Вахтангова 1932 года и из классического фильма «Гамлет» 1964-го.