В Хакасии республиканская клиническая больница возобновит плановый прием пациентов

На фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в Хакасии республиканский клинический госпиталь имени Г. Я. Ремишевской с 1 марта возобновит плановую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба правительства.

«Здесь будет закрыто ковидное отделение, пациентов переводят в другие больницы региона. Кроме того, завершается функционирование корпуса для больных с новой коронавирусной инфекцией в здании бывшего Абаканского роддома, здесь развернут республиканскую стоматологию в полную силу»,— говорится в сообщении.

По данным оперштаба, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 21 248 случаев заражения COVID-19, умерло 443 человека, выздоровели 20 005 пациентов, тяжелобольных — 35. Прививки от вируса поставили более 13 тыс. жителей, из них 5 тыс. человек получили оба компонента вакцины.

В 2020 году от COVID-19 и связанных с ним причин умерло более 20 тыс. человек. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Коронавирус прошелся по Сибири».

Юлия Сасевич