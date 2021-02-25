В ООО «Башкирэнерго» действует режим «Холод»

Морозы и сильный ветер, бушующие на территории Башкирии, внесли коррективы в работу энергосистемы. С 8 часов 24 февраля в ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») введен режим «Холод». Он вводится, когда температура падает ниже -25 градусов Цельсия. Данная температурная точка не является жестко фиксированной, и введение специального режима зависит от сочетания двух факторов — температуры воздуха и силы ветра.



Режим «Холод» предусматривает проведение ряда специальных организационных и технических мероприятий. Во всех производственных отделениях ООО «Башкирэнерго» оперативный персонал находится в состоянии повышенной готовности для незамедлительного реагирования на возможные нарушения режима работы и ликвидацию любых отклонений в кратчайшие сроки.

В настоящее время в регионе сохраняется устойчивая морозная погода. В некоторых районах температура воздуха опускалась до -35 градусов, а порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Электросетевики продолжают выполнять все необходимые мероприятия по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей в период аномальных холодов.