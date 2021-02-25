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Банк Уралсиб провел мастер-класс по финансовой грамотности для хоккейного клуба «Сочи»

Банк Уралсиб совместно с компанией «Игровой Интеллект» провел двухдневный мастер-класс по финансовой грамотности для хоккеистов ХК «Сочи». Мероприятие прошло на базе клуба, в сочинском Дворце спорта «Большой».

Мастер-классы по финансовой грамотности – часть большого проекта «Побеждаем вместе», который Банк Уралсиб реализует для профессиональных спортсменов. Необходимость таких обучающих программ обусловлена достаточно характерной ситуацией, когда спортсмены, даже получая высокие доходы в период своей активной карьеры, после ее завершения не имеют сформированного капитала и источников пассивного или активного дохода. Мастер-классы как раз и направлены на то, чтобы дать спортсменам необходимые базовые знания и навыки долгосрочного финансового планирования и управления своими финансами. Здесь спортсменов учат грамотной оценке своих финансовых возможностей и потребностей, составлению финансового плана, рассказывают об особенностях, преимуществах и рисках различных инвестиционных инструментов, обеспечении сохранности инвестиций, страховой защите жизни и капитала, а также о возможностях развития собственного бизнеса.

«Для профессиональных спортсменов очень важно понимание того, что необходимо жить не только сегодняшним днем, но и создавать надежный запас на будущее, ведь контракты заканчиваются, а жизнь продолжается, – отметил спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин. – А такие мероприятия дают базовые знания о финансах и инвестициях и помогают каждому понять и расставить собственные приоритеты в управлении своими деньгами. Еще для нас в этом общении важен индивидуальный подход к каждому спортсмену, а также большая линейка продуктов, разработанная Банком Уралсиб специально для такой категории клиентов».

Партнером Банка Уралсиб выступает компания «Игровой интеллект», реализующая программу по развитию неспортивных элементов карьеры профессиональных спортсменов – по таким направлениям как финансовая и правовая грамотность, развитие навыков коммуникации, личный бренд и репутация, а также долгосрочное планирование карьеры.

«Побеждаем вместе» – комплексный проект Уралсиба, он включает в себя не только обучающие мероприятия, но и широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, разработанных с учетом особенностей и потребностей клиентов – профессиональных спортсменов. В рамках проекта банк сотрудничает с ХК «Салават Юлаев» (Уфа), Межрегиональной Любительской Баскетбольной лигой (МЛБЛ), Единой лигой Европы 3х3 и другими спортивными организациями.

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