Суд арестовал двух человек по делу об обрушении на обогатительной фабрике в Норильске

Норильский городской суд арестовал на два месяца (до 19 апреля) главного инженера управления обогатительной фабрики «Медвежий ручей» Илью Ананко и начальника отдела технадзора фабрики Константина Василенко, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Сотрудников предприятия подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которые повлекли за собой смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

В отношении директора «Медвежьего ручья» Александра Цымбала и двух других задержанных (начальника дробильного цеха и работника фирмы-подрядчика «Норильскникельремонт») мера пресечения еще не избрана.

Ранее следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту аварии на норильской обогатительной фабрике. В ночь на 20 февраля на предприятии произошло частичное обрушение дробильного цеха, галерей №1 и №11. Восемь работников «Норильскникельремонта» оказались под завалами. Трое из них погибли, пятеро — госпитализированы. В «Норникеле» ранее не исключали, что инцидент произошел «по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промбезопасности».

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Сибирь” «"Медвежий ручей" вылился в дело».

Даниил Тарабукин