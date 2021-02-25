Аэропорт Толмачево в январе сократил пассажиропоток на 24%

Новосибирский аэропорт Толмачево (входит в холдинг «Новапорт») в январе обслужил 398,95 тыс. пассажиров — на 24% меньше, чем в январе 2019 году.

По данным пресс-службы Толмачево, все падение пришлось на международный пассажиропоток, который сократился на 86,1% (23,7 тыс. человек). Количество пассажиров на внутренних линиях даже увеличилось — на 5,9%, до 375,2 тыс. человек.

Наиболее динамичными направлениями января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+91,4%), Благовещенск (+56,2%), Воронеж (+50,3%) и Братск (+46,6%). Пассажиропоток на маршруте Новосибирск — Санкт-Петербург вырос на 19%. Положительная динамика на направлениях юга России составила +77,2%, при этом наибольшие значения показали Анапа (+182,6%), Сочи (+154,3%) и Краснодар (+44,1%).

Количество трансферных пассажиров аэропорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 9,3%. Их доля в общем пассажиропотоке составила 28,3%.

За первый месяц года аэропорт обслужил 2,5 тыс. самолето-вылетов — на 4,2% меньше, чем в январе 2020 года. С начала года грузопоток составил 2 166 тонн (+2,4%).

Как сообщалось, в 2020 году аэропорт Толмачево обслужил 4,63 млн человек , что на 31,3% меньше, чем годом ранее.

О планах восстановления пассажиропотока в аэропортах сибирского кластера «Новапорта» — в интервью Евгения Янкилевича “Ъ-Сибирь”.

Дарья Решетникова