Дорожные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы

В Нижнем Новгороде 25 февраля начался сильный снегопад и метель, в связи с чем дорожные службы перевели на усиленный режим работы. Районы города сформировали план уборки дорог на первую половину дня, сообщили в мэрии. Работа продолжится и ночью.

В Автозаводском районе снег будут чистить на улицах Мончегорской, Веденяпина, Гайдара, Минеева, Прыгунова, Дружаева, Южное шоссе и проспект Молодежный. В Канавинском — на улицах Талинской, Аэродромной, Подворной, Есенина, Гордеевской и Зимина. В Ленинском районе будут убирать снег с проспекта Ленина, улиц Комарова и Геройской, в Московском — с Московского шоссе, улиц Рябцева, Безрукова и Орджоникидзе.

В Нижегородском районе техника будет работать на улицах Нижегородской, Варварской, Володарского, Радужной, Ковровской, Родионова, на Нижневолжской набережной, Казанском шоссе и улицы Фруктовой. В Приокском районе будут чистить улицы Елесеева, Карбышева, Окружную, проспект Гагарина Щербинки.

В Сормовском районе работы запланированы на улицах Дружин, Свирской, Культуры, Героев Космоса, Гаугеля, Пески, Вахтангова, Энгельса и на бульваре Юбилейном, в Советском районе — на улицах Бекетова, Саврасова, Артельной, Малиновского, Пушкина, проспекте Гагарина и Кладбищенском проезде. Нижегородцев просят не оставлять автомобили на проезжей части.

«Этот зимний период характеризуется большим выпадением осадков при очень низких температурах. Это нетипичная ситуация, которая является сложной для дорожных служб. Для расчистки дорог с утра задействовано максимальное количество спецтехники»,— рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев. Ранее сообщалось, что февральские морозы стали рекордными по продолжительности и интенсивности.

Анастасия Еремина