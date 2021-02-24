Февральские морозы в Нижнем Новгороде стали рекордными

Аномальные морозы в Нижнем Новгороде и области стали самыми продолжительными и интенсивными, сообщили в Верхнее-Волжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ВВ УГМС). Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 8-15°С, 23 февраля температура воздуха опустилась до -34°С.

«Самые низкие сильные холода в конце календарной зимы отмечались 75 лет назад – в 1945 году. Начало третьей декады февраля также войдет в метеорологическую летопись Нижегородской области как период с самыми продолжительными и интенсивными морозами»,— сообщили в ВВ УГМС. Так, в Арзамасе в ночь на 24 февраля зафиксировали -38,1°С. В Нижнем Новгороде самые низкие температуры зафиксировали в заречной части – до -34°С.

Ранее в январе зафиксировали тепловой температурный рекорд: в нагорной части города воздух прогрелся до +2,8°С. Это на 0,6°С выше предыдущего максимума, который был установлен в 2002 году.

Анастасия Еремина