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В Тюменской области назначили нового директора департамента труда и занятости населения

Александр Сидоров назначен на должность директора департамента труда и занятости населения Тюменской области, сообщил региональный оперштаб. Распоряжение о назначении подписал губернатор Александр Моор.

До назначения господин Сидоров занимал должность главы департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. На новом посту он сменил Надежду Мазуркевич, которая перешла на работу в правительство Москвы.

Александр Сидоров родился в 1982 году в Тюмени. Окончил в 2004 году Тюменский государственный университет. Работал в юридической службе фонда развития жилищного строительства Тюменской области, затем в управлении законопроектных работ главного правового управления правительства региона. С 2015 года работал в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка и департаменте потребительского рынка и туризма.

Михаил Мананников


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