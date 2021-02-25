Почти 9 млн рублей выделят на создание второй модельной библиотеки в Ижевске

Второй модельной библиотекой в Ижевске станет библиотека-филиал им. Н.К. Крупской. На эти цели выделили 5 млн руб. из федерального бюджета, еще 1 млн руб. выделят из бюджета Удмуртии, из бюджета города 2,9 млн руб., сообщил глава муниципалитета Олег Бекмеметьев в эфире на своей странице во «ВКонтакте».

Отметим, что в 2020 году в библиотеке заменили кровлю в рамках проекта «Большой ремонт». На эти цели было выделено более 3,4 млн руб.

Напомним, что первой модельной библиотекой в Ижевске стала библиотека им. Наговицына. Ее открыли в 2019 году. В конце 2020 года была обновлена Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской в Сарапуле. В 2021 году в целом по Удмуртии планируют открыть три модельных библиотеки.