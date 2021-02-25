Утром после снегопада Ярославль стоял в девятибалльных пробках

После ночного снегопада и метели утром 25 февраля на основных транспортных магистралях Ярославля возникли пробки. По данным онлайн-портала Яндекс на 8:50 в среднем по городу пробки составляли 9 баллов.

Наиболее сложной дорожная обстановка оказалась на Московском проспекте, в частности, в районе Московского вокзала. На данном участке зафиксировано сразу два ДТП. Затруднено движение транспорта также на выездах к центру города из Дзержинского и Заволжского районов.

В настоящее время отмечается улучшение дорожной обстановки. В среднем по Ярославлю Яндекс на момент публикации фиксирует пробки в 7-8 баллов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославле в ночь с 24 на 25 февраля направили на уборку дорог первой и второй категории 64 единицы специальной техники и более 70 дорожных рабочих.

Дарья Сабаева