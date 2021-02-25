Ночью перед снегопадом на уборку Ярославля вышли 64 спецмашины

В Ярославле на уборку дорог первой и второй категории в ночь с 24 на 25 февраля вышли 64 единицы специальной техники и более 70 дорожных рабочих, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Владимир Волков.

По словам градоначальника, до начала большого снегопада проводилась зачистка снежно-ледяных образований Техника раздвигала снежные валы. Кроме того, велась обработка дорог песко-соляной смесью. Убранный снег вывозился на полигон.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле и области региональным МЧС объявлено экстренное предупреждение о сильном снегопаде и метели 25 февраля. По данным синоптиков, в регионе происходит резкая смена погоды. На смену аномальным морозам приходит аномальное потепление. Прогнозируется, что к пятнице, 26 февраля, температура воздуха в Ярославле поднимется до плюс четырех градусов.

Антон Антонов