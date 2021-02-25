На Кубани в 2021 году завершат 70 крупных инвестпроектов на 50 млрд рублей

В Краснодарском крае инвесторы планируют в 2021 году завершить 70 крупных проектов на общую сумму 50 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Стоимость каждого инвестпроекта начинается от 100 млн руб. Их реализуют в приоритетных отраслях экономики региона: промышленности, АПК, транспорте, санаторно-курортной сфере. В результате в крае должно появиться около 4,5 тыс. новых рабочих мест.

Среди наиболее крупных проектов – запуск шестой очереди Абинского металлургического завода, в которой планируется разместить сортопрокатный цех. Кроме того, в порту Новороссийска планируют завершить реконструкцию зернового терминала, в Абинском районе – построить плодохранилище.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, на 2021 год власти Краснодарского края оценивают объем привлеченных инвестиций в экономику региона в размере 480 млрд руб., а в 2022 году – более 510 млрд руб.

Накануне, 24 февраля стало известно, что в Краснодаре в настоящее время реализуют 39 инвестиционных проектов на 181,6 млрд рублей. С начала 2021 года власти города заключили два инвестиционных соглашения, предполагающих инвестиции в размере 530 млн руб.

Алексей Белянин