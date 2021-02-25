Более 400 тыс. жителей Саратова осталось без воды из-за аварии

В Саратове произошла крупная коммунальная авария, из-за которой без холодной и горячей воды осталось около 424 тыс. жителей, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Утром на водопроводном комплексе произошла авария.

В связи с аварийными работами был перекрыт водовод — с 8:00 до 12:00 будет ограничена подача воды в Заводском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском, Кировском и частично в Волжском районах. Авария затронула 2726 жилых домов, в них проживают 424 тыс. человек, из них 84 тыс.— дети.

В 9:30 должно состояться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Саратова.