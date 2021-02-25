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Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Имущество «Алексеевки химмаш» хотят продать единым лотом

Производственный комплекс АО «Алексеевка Химмаш» (головное юрлицо обанкротившеся белгородскй ГК «Алексеевка Химмаш») планируется выставить на торги единым лотом за 404,73 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего общества Павла Силицкого. В лот включены линии для сварки металлов, четырехэтажное здание административно-бытового корпуса площадью 9,6 тыс. кв. м и земельный участок на 9,03 тыс. кв. м, расположенные в Алексеевке. Часть имущества находится в залоге АО КБ «Руснарбанк».

Арбитражный суд Белгородской области признал несостоятельным и открыл конкурсное производство в отношении общества осенью 2019 года. С иском о банкротстве компании обратилась налоговая в 2018 году. Группа рассчитывала решить начавшиеся несколько лет назад финансовые проблемы, распродав часть имущества, но сделать это не удалось. В итоге сейчас все юрлица и основной владелец бизнеса Александр Пархоменко проходят через банкротные процедуры.

Подробнее о проблемах группы — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова


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