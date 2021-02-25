ООО «ММК-ЛМЗ» нарастило объемы производства готовой продукции в 2020 году

Несмотря на непростую ситуацию на российском и международном рынках, обусловленную пандемией COVID-19, ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» («ММК-ЛМЗ») в 2020 году продемонстрировало высокие производственные и финансовые результаты.



В 2020 году Лысьвенским металлургическим заводом – обществом Группы ПАО «ММК», расположенном в г.Лысьва Пермского края – произведено 268 тыс. тонн готовой продукции, что является рекордным показателем производства в истории завода. Годовая выручка компании составила 17 993 миллионов рублей.

«ММК-ЛМЗ» удалось увеличить объем производства основных видов продукции по сравнению с 2019 годом. Так, производство всех видов окрашенного проката в 2020 году составило 251 тыс. тонн, что более чем на 5 тыс. тонн превысило показатели предшествующего года. В том числе, компания увеличила объем производства электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием (ЭОЦПп) с 209 до 232 тыс. тонн, а проката марки SteelArt (с многослойным декоративным покрытием) – с 15,9 до 18,7 тыс. тонн. Продажи продукции SteelArt в 2020 году возросли на более чем 25% к аналогичному показателю 2019 года.

Кроме того, в 2020 году «ММК-ЛМЗ» перешел на прямые контракты с потребителями продукции, что положительно сказалось на финансово-экономических показателях компании.

Высокое качество продукции «ММК-ЛМЗ», оперативные сроки производства и доставки, гибкость транспортной логистики позволили компании в 2020 году расширить клиентскую базу. Новые российские клиенты «ММК-ЛМЗ» географически расположены в Поволжье и Сибири, на Урале, Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Компания также успешно осваивает рынки ближнего и дальнего зарубежья. Так в 2020 году состоялся выход на рынки Узбекистана и Кыргызстана, произведены первые отгрузки в Эстонию и Финляндию. Кроме того, стабильно высоким в минувшем году оставался спрос на продукцию компании в Казахстане.

«Лысьвенский металлургический завод – очень важный актив Группы ММК. На производственной площадке в Лысьве производится премиальная продукция, аналогов которой в России нет, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, комментируя результаты деятельности «ММК-ЛМЗ» в 2020 году. – Учитывая высокую востребованность рынком продукции ЛМЗ, мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию завода, видим здесь большой потенциал и новые возможности».