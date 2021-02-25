Компания семьи Контеевых выплатит кредиторам более 560 млн рублей

Арбитражный суд Республики Коми утвердил мировое соглашение в рамках банкротства ООО «Уралторгснаб» (бенефициар Екатерина Контеева, дочь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева). Долг ООО перед кредиторами составляет 566,4 млн руб. Из них 165,3 млн руб. — долг перед ООО «Продовольственная база №4». Как следует из текста мирового соглашения, почти 149 млн руб. «Уралторгснаб» переведет на счет овощебазы. На оставшуюся сумму «Уралторгснаб» передаст овощебазе права требования долгов по нескольким актам Арбитражного суда Свердловской области. Более 400 млн руб. «Уралторгснаб», согласно мировому соглашению, выплатит бизнесмену Александру Вильховскому (вступил в банкротное дело, выкупая долги кредиторов).

По данным «СПАРК-Интерфакс», 22 февраля в ЕГРЮЛ были внесены сведения о прекращении производства по делу о банкротстве. Очевидно, условия мирового соглашения уже выполнены, долги перед кредиторами погашены. Согласно последней отчетности компании, ее чистая прибыль в 2019 году составила 48,2 млн руб.

Поводом для взыскания с «Уралторгснаба» долга в пользу овощебазы послужило решение Арбитражного суда по Свердловской области, вынесенное в 2015 году. Суд удовлетворил иск овощебазы о применении последствий недействительности ничтожной сделки 2010 года купли-продажи недостроенного на тот момент торгово-рыночного комплекса «Белка маркет» (принадлежит «Уралторгснабу», но ранее контролировался овощебазой). Тогда суд вынес решение о взыскании с «Уралторгснаба» в пользу овощебазы 188,8 млн руб.

ТРК «Белка-маркет» являлся вещдоком по эпизоду с легализацией имущества в рамках дела бывшего вице-мэра Виктора Контеева (в 2014 году осужден к 18 годам за получение взятки, вымогательство, подстрекательство к убийствам). Обвинения в легализации с него были сняты. До 2016 года ТРК находился на ответхранении у одной из потерпевших по делу бывшего чиновника Татьяны Русиной. После ее смерти был передан на ответхранение собственнику — «Уралторгснабу». Основанием для передачи стало уголовное дело в отношении супруги Виктора Контеева Ларисы Контеевой, которой вменяют те же эпизоды по легализации, что и ее мужу (на данный момент она находится в розыске, ее дело выделено в отдельное производство).

Овощебаза также была приобщена к делу господина Контеева как вещественное доказательство. С 2013 года она находилась на ответхранении у Татьяны Русиной, а после ее смерти перешла к дочери Елене Русиной. Актив за последние несколько лет пытались дважды обанкротить, однако с кредиторами были заключены мировые соглашения. По данным 66.ru, считается, что овощебазу через кредиторов контролирует близкий к губернатору Евгению Куйвашеву бизнесмен Виталий Кочетков.

Татьяна Дрогаева