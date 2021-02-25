Структура правительства Москвы разработала собственный мессенджер

Госучреждение «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий Москвы, разработало сервис TDM Messenger, обнаружил РБК в магазине приложений для платформы Android Play Market. В графе «связь с разработчиком» указана ссылка на сайт компании ID Partner.

Представитель департамента информационных технологий Москвы не стал комментировать разработку приложения. При этом он отметил, что ведомство «системно тестирует новые решения». После того, как издание направило запрос в департамент, последняя версия приложения исчезла из Play Market.

В описании к приложению говорилось, что оно является «полноценной заменой Telegram и Skype». Оно было опубликовано в магазине в июле 2020 года, последнее обновление вышло в декабре того же года. На сайте разработчика указано, что мессенджер обладает «беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах».

Сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Саттаров предполагает, что TDM Messenger может быть аналогом корпоративного мессенджера Slack, причем речь идет не только о внутренней коммуникации. «Фактически такой проект может понадобиться для встраивания в ИТ-контур организации, например, для интеграции ведомственного документооборота»,— сказал он.