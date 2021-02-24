МЧС экстренно предупредило о сильном снеге и метели в Ярославле

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, в Ярославской области с 18 часов 24 февраля до 18 часов 25 февраля ожидается снег, местами сильный снег с метелями. Прогнозируется усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 12 м/с. На дорогах региона будут снежные накаты, гололед. На проводах и возможно налипание мокрого снега.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность. Из-за сильного снега и ветра МЧС прогнозирует увеличение вероятности возникновения ЧС. В частности, возможны затруднения в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах, рост числа ДТП. Возможны повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи. Прогнозируются обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Возможны нарушения в работе системы ЖКХ.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в регионе произойдет резкое изменение погоды. Аномальные морозы сменятся аномальным теплом. По прогнозам синоптиков в Ярославской области 25 февраля температура воздуха составит минус четыре градуса. 25 февраля ожидается повышение температуры воздуха до плюс четырех градусов.