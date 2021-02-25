В заксобрании Новосибирской области вакантный мандат депутата получил Андрей Пак

Мандат ранее сложившей депутатские полномочия представителя Партии пенсионеров в областном заксобрании Галины Бизяевой получил Андрей Пак. Соответствующее решение депутаты приняли на сессии 25 февраля.

«Вакантный мандат передать кандидату из областного списка кандидатов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Андрею Паку»,— сказал заместитель председателя парламента Валерий Ильенко. Господин Пак написал заявление на включение его в состав комитета по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Также он был включен в состав счетной комиссии и комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике.

Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, 70-летняя Галина Бизяева сложила свои полномочия в январе этого года.

В сентябре этого года в парламент избрались 46 депутатов, из них 38 прошли по партспискам, остальные — по одномандатным округам. В текущем созыве во фракцию «Единой России» входит 46 депутатов, КПРФ — 13, ЛДПР — шесть, «Новые люди» — три. Справороссы и «Партия пенсионеров» получили по два мандата. Остальные не входят в депутатские объединения.

Подробнее о выборах в заксобрание региона — в материале “Ъ-Сибирь” «Третья часть усушки».

Артем Шпек