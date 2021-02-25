Много со временем

По итогам 2020 года промышленность Нижегородской области впервые за 10 лет показала падение объемов производства почти на 7%. На фоне пандемии COVID-19 обороты снизили все ключевые отрасли региональной экономики: нефтехимия, автомобилестроение и металлургия. За этот год регион рассчитывает как минимум вернуться к докризисным показателям.



Роман Рыскаль, Татьяна Салахетдинова

За последнее десятилетие нижегородская промышленность ежегодно демонстрировала рост объемов производства на уровне 5–7%, и прошлый год тоже начинался оптимистично: в январе 2020 года индекс промпроизводства (ИПП) составил 106%, по итогам первого квартала — 104,7%. Но уже к лету, после карантинных мер, ключевой показатель опустился до 90,8%. По итогам года ИПП составил 93,4% к 2019 году, отгрузка предприятий — 1,42 трлн руб. против 1,58 трлн руб. годом ранее. Потребительская инфляция при этом достигла 5,8%, превысив среднероссийский уровень.

Сильнее остальных — на 7,2% — просели результаты основных для Нижегородской области обрабатывающих предприятий. Наиболее заметное падение, по данным Нижегородстата, показали ключевые региональные отрасли: нефтехимия (74,4% к 2019 году), автомобилестроение (87,7%) и металлургия (90,3%). Эти секторы дают более 60% объемов промышленного производства в регионе, в кооперации с ними работают сотни малых и средних предприятий. Химическая промышленность также оказалась в минусе с годовым ИПП 97,1%. Отрицательные результаты, впрочем, продемонстрировала не вся обработка: например, производители пластмассовых и резиновых изделий увеличили объемы на 16,5%, изделий из дерева — на 20%, машин и оборудования — на 15,5%, медицинских изделий и оборудования — в два раза.

Неблагоприятная остановка

Первая затяжная волна коронавируса повлекла временный простой предприятий. Уже в первые месяцы загрузка Горьковского автозавода сократилась на 70% и 40% недосчитался Павловский автобусный завод. Как отмечала вице-президент «Группы ГАЗ» Елена Матвеева, сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) — основной продукции автозавода — оказался наиболее пострадавшим на российском рынке: предприятия малого и среднего бизнеса, основные покупатели этих машин, больше не могли вкладываться в обновление автопарков из-за падения доходности. ПАЗ отчасти выручила госпрограмма закупки школьных автобусов, без которой завод простоял бы последние месяцы года. Помимо пандемии, негативное воздействие на ситуацию на заводе продолжали оказывать санкции США, под которыми ГАЗ находится с апреля 2018 года. Так, в октябре стало известно, что шведская компания Quintus отказалась поставлять детали на ГАЗ, в МИД России назвали это «дискриминационным шагом» в адрес завода со стороны шведского регулятора. За год продажи легких коммерческих автомобилей ГАЗ, по данным Ассоциации европейского бизнеса, упали на 20% — завод реализовал 51,7 тыс. машин.

Заводу «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» пришлось сдвинуть сроки плановых капитальных ремонтов технологических установок: поскольку невозможно было мобилизовать весь ремонтный персонал, часть работ пришлось отложить на осень. В ноябре гендиректор компании Андрей Богданов говорил и о снижении объемов нефтепереработки. «Это было ожидаемым с учетом сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также весеннего локдауна, которые негативно сказались на спросе на нефтепродукты на внутреннем рынке и сделали целесообразными реализацию масштабной программы плановых ремонтов на НПЗ», — объясняет глава агентства «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он отмечает, что в 2021 году ограничения добычи нефти смягчены, а спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке демонстрирует рост, что позволит восстановить объемы выпуска моторных топлив на кстовском заводе ЛУКОЙЛа.

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию) итоги производства в 2020 году пока официально не публиковал. Отгрузка труб большого диаметра с завода в конце прошлого года оценивалась на уровне 250 тыс. тонн, железнодорожных колес — около 700 тыс. шт. Снижение показателей относительно уровня 2019 года в компании объясняли тем, что в 2020 году не было новых крупных проектов в топливно-энергетическом комплексе и завод завершал отгрузки по ранее разыгранным контрактам, а спрос на железнодорожные колеса снижался после пикового 2019 года. Михаил Бурмистров полагает, что в этом году сокращение спроса на колесную продукцию продолжится в связи со снижением спроса на грузовые вагоны, выпуск которых российскими заводами в 2020 году сократился на 28,3%, до 57,1 тыс., а в 2021 году не превысит 45–46 тыс. (снижение на 20%).

В 2021 году в Нижегородской области могут появиться новые меры господдержки бизнеса: компенсации первого лизингового платежа и затрат на подключение к инженерным сетям

Индекс промышленного производства (ИПП) в 2020 году. Источник: НАПП (в % по полному кругу предприятий)

Стальная нехватка

Серьезным испытанием 2020 года для промышленников стал рост цен на металл. Из-за валютных колебаний на международных рынках взлетели цены на лом черных металлов, и российские поставщики быстро переключились на экспорт. Это повлекло дефицит лома, еще более заметный на фоне запрета его импорта из Казахстана. Как следствие, взлетели цены на металл. По подсчетам председателя совета директоров ПАО «Русполимет» Виктора Клочая, с июня 2020 года цены на металлопрокат выросли на 100%, металлолом подорожал на 95%, углеродистая заготовка — на 40%. Гендиректор АО ФНПЦ ННИИРТ Григорий Егорочкин сообщил о росте цен на черный металл на 40–45% и удорожании цветмета на 15–25%. По его словам, поставщики стали диктовать свои условия и требовали полную предоплату, невозможную по закону о ГОЗ, для исполнения которого предприятия вынужденно работали в авральном режиме.

Индекс промышленного производства (ИПП) предприятий обработки по ПФО. Источник: НАПП (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Ассоциации промышленников просили власти урегулировать ситуацию, Фонд развития трубной промышленности предлагал повысить вывозную пошлину на лом с 5% до 15%, чтобы перенаправить экспорт на внутренний рынок. Ценовые скачки расследовала Федеральная антимонопольная служба. В итоге 30 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных металлов и введении с 31 января 2021 года на 180 суток смешанной экспортной пошлины в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну. По оценкам Минпромторга РФ, увеличение ставок позволит перенаправить около 50% объема экспорта отходов и лома черных металлов на внутренний рынок, повысить загрузку электросталеплавильных мощностей российских предприятий.

«Металл — это хлеб промышленного производства, если не остановить рост цен на него — повышение пойдет по всей промышленной цепочке от лопаты до ракеты. И здесь, как мы считаем, свою роль должно сыграть госрегулирование рынка: только государство может и вправе ограничить аппетиты какой-то одной группы промышленников, дабы вся остальная экономика не страдала от этого эгоизма. И это тоже нормально, абсолютно свободных от регуляторов рынков в мировой экономике нет. Тарифы повышены, посмотрим, как на это отреагирует рынок», — комментирует ситуацию гендиректор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.

Бюджетная помощь

О своих проблемах и нуждах в связи с пандемией нижегородские промышленники неоднократно писали в обращениях в профильные ведомства. Далеко не все инициативы были услышаны (подробнее об этом — в интервью главы НАПП Валерия Цыбанева на стр. 18), но в целом, с точки зрения объемов и сроков, бюджетная господдержка бизнеса в прошлом году была беспрецедентной. По данным областного правительства, организации из перечня наиболее пострадавших отраслей получили более 1 млрд руб. из регионального бюджета и около 12,4 млрд руб. федеральной финансовой помощи. В частности, нижегородские промышленники получили 636 беспроцентных кредитов федерального бюджета на 1,6 млрд руб. на выплаты сотрудникам. За бюджетный счет было реструктурировано 27 кредитов на 1,3 млрд руб. крупным заводам и 1,5 тыс. займов на 5,9 млрд руб. — предприятиям МСБ. Кроме того, государство выдало кредиты на 8,7 млрд руб. системообразующим предприятиям, выплатило 2 млрд руб. прямой безвозмездной поддержки МСБ и списало предпринимателям 2,9 млрд руб. налогов и страховых платежей. Был объявлен мораторий на расторжение приоритетных инвестиционных контрактов: такая мера применялась после кризиса 2015 года и считается одной из наиболее эффективных для крупнейших инвесторов.

В этом году областной минпромторг уже анонсировал новые меры поддержки бизнеса. «С 2021 года Минпромторг России начинает софинансировать региональные программы развития промышленности. Федеральные деньги могут быть направлены на четыре вида поддержки предприятий — это компенсация затрат на оборудование, первый лизинговый платеж, подключение к инженерным сетям, а также докапитализация регионального фонда развития промышленности, чего мы все давно ждали», — рассказал на заседании совета НАПП в декабре прошлого года министр промышленности Максим Черкасов. По его словам, из областного бюджета на эти мероприятия будет выделено 124 млн руб., а запрашиваемая сумма из федерального бюджета составляет 352 млн руб. «Если наша заявка будет удовлетворена в полном объеме, это позволит нам запустить в пилотном режиме две новые меры поддержки — компенсацию первого лизингового платежа и затрат на подключение к инженерным сетям (по 38 млн руб. на каждую); сохранить размер компенсации затрат на оборудование на уровне 100 млн руб. и докапитализировать региональный фонд развития промышленности дополнительно на 300 млн руб.», — надеется министр.

Хорошо забытое новое

Несмотря на непростые условия, в Нижегородской области стартовали несколько ранее заявленных крупных инвестпроектов и многие предприятия продолжили диверсифицировать и обновлять активы. ЛУКОЙЛ не отказался от строительства комплекса переработки нефтяных остатков и установки изомеризации «Пенекс», а также запустил новое битумное производство. Горьковский автозавод начал производство низкопольного микроавтобуса «Газель City», новых модификаций внедорожника «Садко Next», новых автомобилей скорой помощи. ГАЗ продолжил и разработки перспективного транспорта, собрав на конвейере предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля «Газель e-NN» и организовав эксплуатацию беспилотной «ГАЗели» в реальных условиях работы на месторождениях ПАО «Газпром нефть».

На ВМЗ реализуется greenfield-проект трубопрокатного цеха по выпуску бесшовных труб: построен цех, итальянская Danieli поставила 75% оборудования, начался его монтаж. Также в прошлом году на предприятии было пущено новое производство насосно-компрессорных труб. Кроме того, ОМК начала обновлять оборудование колесопрокатного комплекса и разрабатывать новые виды колес для скоростных составов. В прошлом же году глава ОМК Анатолий Седых объявил о старте проекта «зеленой металлургии» с инвестициями 150 млрд руб. — комплекса «Эколант» в Выксе мощностью 1,8 млн тонн стали и проката в год по продвинутой технологии прямого восстановления железа.

Балахнинский бумажный комбинат «Волга» ввел новый цех по выпуску термомеханической массы, который позволит увеличить выпуск бумаги. Дзержинское ДПО «Пластик» открыло производство высоконагруженных стеклопластиковых труб, а компания «ГазСервисКомпозит» начала выпускать модульные криогенные заправочные установки.

Развивались в прошлом году и нижегородские особые экономические зоны (ОЭЗ) — территории с особым юридическим статусом, на которых действует льготный налоговый режим для предпринимателей. В Дзержинске начала функционировать ОЭЗ «Кулибин» площадью более 72 га с потенциалом расширения еще на 400 га. «Для резидентов ОЭЗ предусмотрены преференциальные условия по налогам на прибыль, имущество, землю и транспортный налог. Первыми тремя резидентами ОЭЗ стали компании „РТ — Композитные газовые баллоны“, „Хома Адгезив“ и „Пластматика“. Общий объем инвестиций в проекты составляет порядка 2 млрд руб.», — рассказали в минпроме Нижегородской области.

Дальше — больше

В прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на 2021 год индекс промпроизводства задан на уровне 102,8%. «Предполагается, что благоприятные внешние условия развития и принимаемые меры экономической политики позволят отраслям промышленности нарастить объемы производимой продукции и выйти на уровни 2019 года. Этому должна способствовать не только благополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация, но и улучшение конъюнктуры внешних товарных рынков, повышение платежеспособного потребительского спроса, наращивание производства конкурентоспособной и импортозамещающей продукции, а также реализация инвестиционных проектов предприятий», — полагают в региональном минэкономразвития и инвестиций.

«Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промпроизводства в 2021 году на 2,6%, консенсус-прогноз Bloomberg — плюс 3,7%», — напоминает аналитик ГК «Финам» Наталья Пырьева. «Наша промышленность готова уже завтра встать на привычные рельсы — организационно, технологически, кадрово. Все будет зависеть от восстановления цепочек кооперации и покупательной способности потребителей продукции», — заключает спикер регионального парламента Евгений Люлин.