«Испания с нетерпением ждет, когда сможет принимать российских туристов» Министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото — о последствиях пандемии и отношениях с Россией

В пятницу состоится заседание российско-испанской межправкомиссии, которую со стороны королевства возглавляет министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото. Накануне заседания она в письменном виде ответила на вопросы корреспондента “Ъ” Павла Тарасенко о том, когда россиянам ждать открытия границ с Испанией, какой ущерб пандемия нанесла торгово-экономическим отношениям двух стран и для чего будут нужны паспорта вакцинации.

— Каковы условия, при которых границы Испании для российских туристов могут быть вновь открыты? Обсуждается ли эта тема с Москвой?

— Испания с лета прошлого года придерживается рекомендации Совета ЕС от 30 июня 2020 года, предложившего странам—членам Евросоюза ввести ограничения в отношении не критически важных поездок из третьих стран — за исключением государств из списка, в который Россия на текущий момент не входит. Чтобы эти ограничения были сняты, необходимо в первую очередь улучшить эпидемиологическую ситуацию во всем Европейском союзе, ныне охваченном третьей волной, а также в странах, откуда едут путешественники.

В любом случае из этих ограничений есть и некоторые исключения, которые применяет Испания. Например, в страну из России могут попасть обладатели долгосрочных виз, выданных государством—участником Шенгенского соглашения или страной, ассоциированной с шенгенской зоной. Под исключения попадает медицинский персонал и люди, занятые уходом за пожилыми людьми, если они въезжают или выезжают с целью исполнения своих профессиональных обязанностей. Также в этой категории — люди, занятые в транспортной сфере; дипломаты и сотрудники международных организаций; студенты с соответствующей визой; спортсмены высокого уровня; высококвалифицированные работники, чья деятельность необходима и не может быть отложена или выполнена дистанционно; люди, совершающие поездку по семейным или другим должным образом обоснованным форс-мажорным обстоятельствам. Все они должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 — ПЦР, ТМА, LAMP или иного аналогичного.

В любом случае перспективы отмены ограничений на необязательные поездки из третьих стран будут зависеть от эпидемиологической ситуации как в ЕС в целом, так и в третьих странах.

Я надеюсь, что скоро ситуация улучшится. Испания с нетерпением ожидает того момента, когда сможет с распростертыми объятиями принимать российских туристов, которых у нас очень любят и ценят — за интерес, который они проявляют как к различным формам досуга, так и к нашему богатству и разнообразию в культурной сфере. И это еще одно доказательство теплого отношения, симпатии и взаимопонимания, которые объединяют русское и испанское общества и характеризуют наши отношения.

— В последнее время все чаще говорят о возможности введения паспортов вакцинации. Как вы относитесь к этой идее? Есть ли вероятность того, что только обладатели таких паспортов в будущем смогут въезжать на территорию Испании?

— Испания в рамках своей работы в ЕС и других международных структурах придерживается точки зрения, что паспорт вакцинации должен помочь нам восстановить мобильность населения. Не как дискриминационный элемент, а как документ, дающий определенную гибкость передвижения тем, кто получил иммунитет к COVID-19.

Но в нашем распоряжении также есть целый пакет дополнительных мер, позволяющих безопасно путешествовать, причем как вакцинированным людям, так и тем, кто не проходил вакцинацию,— например, тесты, использование масок и соблюдение социальной дистанции.





Весь этот комплекс мер, вместе с продвижением вакцинации, должен позволить нам постепенно возобновить международный туризм.

— Вы довольны ходом вакцинации в вашей стране? Есть ли какие-то проблемы?

— Процесс вакцинации в Испании идет по плану. Наша цель — чтобы к лету иммунитет был у 70% взрослого населения. Испания — четвертая страна в ЕС и шестая в мире по числу привитых на сотню граждан. На текущий момент число вакцинированных уже превышает число тех, кто был инфицирован. Кроме того, если все пойдет хорошо, в марте ЕС может разрешить использование новой вакцины — от компании Janssen. Она требует введения только одной дозы, что ускорит процесс вакцинации.

— Как вы оцениваете ущерб, нанесенный экономике Испании из-за отсутствия иностранных туристов? Когда можно ожидать полного восстановления этого сектора?

— Во всем мире последствия были очень негативными. Испания исключением не стала. В 2020 году число иностранцев, посетивших нашу страну, снизилось на 77%, а их расходы — соответственно, на 78,5%. Мы придерживаемся прогноза, согласно которому летом начнется постепенное восстановление объемов международных поездок — вначале из других стран Европы, а затем — и из более отдаленных регионов. Но, возможно, возврата к показателям 2019 года надо будет подождать до 2023 года.

— Планируется ли в Испании принятие нового плана помощи гражданам, занятым в сфере туризма?

— С начала пандемии правительство направило более €62 млрд на поддержку секторов туризма, гостеприимства и торговли, которые наиболее сильно пострадали от пандемии. Это поддержка, которую мы корректируем и дополняем в зависимости от того, как развивается пандемия. И она все еще продолжается. При этом мы работаем и над новыми формами оказания помощи. Следует иметь в виду, что Испания — децентрализованное государство. Помимо центрального правительства, автономные сообщества также выделяют ресурсы на поддержку наиболее пострадавших секторов, принимая во внимание, что ограничения (например, как в случае закрытия баров и ресторанов) могут варьироваться от региона к региону.

— Помимо туризма, какие сферы экономики Испании оказались больше всего затронуты COVID-19?

— Ограничения, касавшиеся мобильности как внутри Испании, так и между странами, сказались на всей экономике. Но у Испании более близкий горизонт восстановления, чем у других стран региона.

Как только мы восстановим мобильность, туризм потянет нашу экономику вверх и, учитывая также получение средств от европейских фондов, экономический рост в Испании будет быстрее, чем в других соседних странах.





Пандемия не повлияла на волю и работу правительства Испании по ускорению преобразований, которые были необходимы и сейчас являются неотложными. Мы выйдем из кризиса едиными и более сильными.

— Есть ли вероятность того, что правительство Испании примет новые ограничительные меры? Или самые тяжелые времена уже позади?

— Правительство Испании с самого начала ответственно и быстро отреагировало на пандемию, стараясь свести к минимуму ее воздействие на здоровье населения, а также на экономику. Мы приняли пакет мер безопасности, которые позволили населению и компаниям противостоять натиску пандемии. Тем временем мы продолжаем работать с компаниями и социальными структурами, чтобы подготовиться к восстановлению, которое наступит в ближайшее время и будет способствовать формированию более справедливой, сильной, устойчивой и современной экономики. Что касается возможных ограничений, то это, очевидно, будет зависеть от темпов вакцинации. Я искренне верю, что если мы продолжим делать все ответственно, будем осторожны в снятии ограничений и ускорим вакцинацию, то можно констатировать: самые трудные времена прошли.

— А какой ущерб пандемия нанесла торгово-экономическим отношениям между Испанией и Россией? Есть ли какие-то новые проблемы в отношениях между двумя странами, связанные с этой пандемией?

— Сокращение объемов потребления, девальвация рубля по отношению к евро и низкие мировые цены на нефть, вызванные пандемией, как и ожидалось, повлияли на торгово-экономические показатели в отношениях между Испанией и Россией. В 2020 году после трех лет устойчивого роста испанский экспорт в Россию снизился на 8,6%. Российский экспорт в Испанию, по которому тоже наблюдался значительный рост в последние годы, также снизился на 26% по сравнению с показателями 2019 года.

Это резкое падение объясняется тем, что на топливо приходится от 70% до 80% годового объема российского экспорта в Испанию.

Убеждена, что это временная ситуация. Негативные факторы, связанные с пандемией, исчезнут по мере преодоления кризиса в области здравоохранения, и мы в краткосрочной и среднесрочной перспективе восстановим экономические отношения до того уровня, который был до появления COVID-19. На самом деле я уверена, что наши связи еще больше укрепятся, учитывая тот импульс, который, по мнению экспертов, две наши экономики получат начиная с этого года. Превышение объема торгового оборота в €6 млрд и повышение диверсификации наших отношений в ближайшем будущем — это то, что желательно и осуществимо, в том числе с учетом взаимодополняемости наших экономик, а также веса России и Испании в системе мировой экономики, где они занимают 11-ю и 13-ю позиции соответственно.

— А каковы сейчас основные направления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами?

— В Испании и России сейчас идут во многом схожие процессы по преобразованию экономик в сторону большей цифровизации, инновационности и устойчивости, с учетом также и социальной интеграции. Этот процесс, который ускорился в связи с текущим кризисом, представляет собой захватывающий вызов, который порождает новые области сотрудничества, и мы должны воспользоваться этим. Мы начали делать первые шаги, и видим огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии, переработки отходов, умных городов и энергоэффективности.

Конечно, есть и более традиционные отрасли, в которых испанские компании являются мировыми лидерами и имеют значительное присутствие в России благодаря тесному сотрудничеству с российскими партнерами на высшем уровне. Я имею в виду, например, строительство высокоскоростных железных дорог, агробизнес, автомобильную промышленность, производство строительных материалов, сферу моды, углеводороды. В этих секторах еще есть много пространства для развития институционального и делового сотрудничества.

Сотрудничество на рынках третьих стран — это то, что мы также хотим продвигать. Россия — отличный путь на рынки Евразийского экономического союза и Центральной Азии в целом, а Испания — хорошая площадка для доступа к Латинской Америке и Северной Африке. Мы хотим побудить наши компании к партнерству, чтобы лучше использовать преимущества этой взаимодополняемости.

— Каков ваш прогноз, когда мир, все еще переживающий пандемию, вернется к нормальному состоянию?

— Я считаю, что мы должны научиться жить с этим вирусом, как уже живем с другими, которые когда-то были смертельными, а теперь находятся под контролем, как, например, грипп. Для того чтобы все было в норме, вероятно, потребуется ежегодная вакцинация. При этом в силе останутся определенные меры, такие как использование масок,— они доказали свою эффективность не только с точки зрения борьбы с COVID-19, но и в плане уменьшения влияния других респираторных инфекций, таких как простуда или грипп. Чрезвычайная ситуация останется позади, но мы должны извлечь уроки из пандемии, чтобы стать сильнее в будущем.