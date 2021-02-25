Первые среди правных

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду выступил на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека. Значительную часть своего видеопослания он посвятил критике ситуации с правами человека в США, Европе и на Украине. Господин Лавров предложил также разработать правила регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях. Его коллеги из западных стран, в свою очередь, вновь потребовали освободить оппозиционера Алексея Навального и участников акций протестов в РФ. Вопросов и прений формат не предусматривал. Но это всех устраивало: главное — все смогли высказаться.

Свое выступление Сергей Лавров начал с напоминания о том, что Россия лишь недавно вновь стала полноправным членом этой структуры. По его словам, возвращение в состав основного правозащитного органа ООН Москва рассматривает «как подтверждение ключевой роли, которую Россия играет в многостороннем сотрудничестве во всех областях».

Между тем ее избранию в совет в октябре 2020 года были рады не все. Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что факт вхождения в СПЧ России, Китая и Кубы — «государств с ужасными показателями в области прав человека» — подтверждает правильность выхода его страны из совета в 2018 году.

Сергей Лавров же воспользовался трибуной, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что и на Западе с правами человека не все идеально. «Несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления»,— заявил он. И напомнил: «Проигнорированы призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых трансакций. Напомню и об (так и не реализованной.— “Ъ”) инициативе президента России Владимира Путина о создании в международной торговле "зеленых коридоров", свободных от санкций и других искусственных барьеров».

Пандемия, по словам Сергея Лаврова, привела к обострению таких застарелых проблем, как расизм и ксенофобия, дискриминация национальных и религиозных меньшинств. Особое беспокойство у него в связи с этим вызывают все те же западные страны.

«Массовые демонстрации в США и Европе обнажили сохраняющееся в этих странах системное неравенство, а также подтвердили опасность попустительства экстремистским идеологиям»,— предупредил министр.

Озабочена Россия и ситуацией в глобальном медийном пространстве, которое, по словам Сергея Лаврова, «становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем». «Фейковые агрессивные кампании в СМИ расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия,— нагнетал он.— Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей». Это был явный отсыл к сторонникам Алексея Навального, которых власти РФ обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции, притом что ни сам оппозиционер, ни его сподвижники школьников на манифестации активно не зазывали.

Глава МИД РФ продолжил:

«Те, кто на протяжении десятилетий поучал весь мир свободе слова и выражения мнений, демонстрируют нетерпимость к альтернативным точкам зрения. В ряде стран проводится целенаправленная линия на установление политической цензуры, ограничение доступа к информации. Недавнее закрытие на Украине и в Прибалтике русскоязычных телеканалов, обыски у журналистов, их высылки из страны — яркие тому примеры».

Все большее беспокойство вызывает, по словам Сергея Лаврова, «нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей, откровенно манипулируя общественным мнением». В связи с этим Россия, как следует из его выступления, считает необходимым выработать правила регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях — «в целях предотвращения злоупотреблений».

В целом же Россия, по словам Сергея Лаврова, «будет делать максимум для того, чтобы права человека рассматривались в качестве фактора, способствующего сближению, а не разобщению государств».

Но до этого прекрасного будущего еще очень далеко. В ходе своего выступления новый госсекретарь США Энтони Блинкен хоть и анонсировал намерение своей страны вернуться в СПЧ (выборы новых членов пройдут осенью в рамках сессии Генассамблеи ООН), но тут же раскритиковал ряд членов совета за грубые нарушения в области прав человека. Досталось и России.

«Мы вновь повторяем наш призыв к российским властям немедленно и без дополнительных условий освободить Алексея Навального и сотни других граждан России, несправедливо содержащихся под стражей за реализацию своих прав»,— заявил Энтони Блинкен.

Досталось Москве и от главы МИД ФРГ Хайко Мааса. «Мы не будем молчать, когда под удар и за решетку попадают мирные демонстранты и ведущие представители оппозиции, как это происходит в Белоруссии или в России»,— пообещал он. Его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан не стал говорить намеками, а прямо напомнил, о ком говорил господин Маас — об «Алексее Навальном, которого пытались отравить путем использования нервно-паралитического вещества военного назначения, разработанного Россией, и который, побывав на волоске от смерти, теперь находится в тюрьме».

Но Россию критиковали только делегаты от западных государств. Представителей стран-участниц из других частей света волновали совсем иные темы: от терроризма и радикального исламизма до санкций и последствий разрушительных тропических циклонов. Их видеовыступления одно за другим транслировались в эфир и в пустой зал заседаний штаб-квартиры ООН в Женеве.

Галина Дудина, Елена Черненко