Водоснабжение Хостинского района Сочи восстановлено

Специалисты МУП «Водоканал» восстановили водоснабжение абонентов, проживающих Хостинском районе города Сочи, и дальнейшие ремонтные работы будут проводить без отключения воды, сообщает пресс-служба организации.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, из-за прорыва магистрального водовода диаметром 150 мм в районе дома 28/4 А по ул. Чекменева без воды остались жители поселка Измайловка и ряда улиц в районе Мацесты в Хостинском районе Сочи, аварией были затронуты жители нескольких сотен домов. Ранее было объявлено об окончании ремонтных работ к 22:00, был организован подвоз воды к дому №34 по улице Чекменева, принимались заявки на доставку воды от жителей.

Ольга Логинова