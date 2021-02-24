Жители Хостинского района Сочи остались без воды из-за аварии

Из-за внештатной ситуации, которая произошла на магистральном водоводе диаметром 150 мм на улице Чекменева в районе дома №28/4, жители ряда улиц Хостинского района города-курорта Сочи остались без центрального водоснабжения.

По сообщению пресс-службы МУП «Водоканал», перебои в подаче воды наблюдаются в поселке Измайловка, на улицах Чекменева, Измайловская, Береговая, Саят-Нова, в переулках Мостовой, Надежды и Северный. В настоящий момент аварийная служба МУП «Водоканал» ведет работы по ликвидации последствий аварии. На месте происшествия работают шесть специалистов, две единицы специализированной техники, два автомобиля.

Ремонтные работы будут завершены ориентировочно к 22:00 ч, доставка воды абонентам ведется по полученным заявкам, точная информация о времени и месте подвоза воды будет размещена на официальном сайте и в социальных сетях организации, говорится в сообщении.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 22 февраля часть жителей Сочи осталась без холодной воды из-за аварии в районе ЖК «Курортный».

Ольга Логинова