Дела о пропаганде наркотиков «склоняют» к ужесточению Какое наказание будет грозить за распространение в сети информации о запрещенных веществах

Власти ужесточили ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. По новому закону пользователь, склоняющий к потреблению запрещенных веществ, может получить до десяти лет лишения свободы. А если его действия повлекли смерть двух и более лиц, то до 15-ти. Документ подписал Владимир Путин. Впрочем, юристы спорят, что считать пропагандой и чем она отличается от склонения.

“Ъ FM” обсудил эти вопросы с соавтором законопроекта, депутатом Госдумы Юрием Синельщиковым: «Пропагандой считается все, что есть пропаганда. Прежде всего, призывы, рекомендации, пожелания, рассказ о том, как это красиво, как это интересно, как это здорово, пересказ, — то есть все то, что может способствовать потреблению. Не та информация, которая свидетельствует о том, что нельзя потреблять, вредно потреблять, опасно потреблять, а та, которая, наоборот, притягивает, рекомендует потреблять.

Если пользователь просто опубликует изображение листа марихуаны без комментариев, то с моей точки зрения это не является пропагандой, потому что он не пропагандирует, а дает информацию.

Эта же информация может содержаться в энциклопедии. Говоря о том, что существует наркотик, и называя этот наркотик, — это не пропаганда еще. Если же говорить о личных сообщениях, песнях, клипах, фильмах, то надо будет экспертизу проводить, весь вопрос в том, есть ли там пропаганда или нет. Если специалисты скажут, что это будет способствовать распространению соответствующего наркотика, то, конечно, будет пропаганда».

Одновременно с этим в России действует административная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Если будет применена эта статья, пользователь ограничится штрафом в 30 тыс. руб.

Управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян отмечает, что законодательство в этой сфере очень неточное и столкнуться с преследованием может любой.

«Для того чтобы посмотреть на то, как будет применяться эта статья, надо посмотреть на другие нормы уголовного кодекса, как они применяются. И обычно в отношении других норм, связанных с реабилитацией нацизма, экстремизма, терроризма и так далее, презумпция такая, что, если вы в своем посте не делали какой-либо осуждающий комментарий, что вы не поддерживаете это, или вы считаете это вредным, это может восприниматься как пропаганда.

Наиболее интересным является вторая часть, с последствиями, связанными со смертью гражданина, здесь, конечно, наиболее сложно будет доказывать причинно-следственную связь, и как бы здесь не произошло привлечения к уголовной ответственности множества пользователей и созданию новой репрессивной машины.

Возможности изучения личных сообщений уже реализованы, когда надо, и так всех читают. С реализацией закона о суверенном интернете, “пакета Яровой” возможностей для этого становится все больше.

Наверное, специально лезть в личную переписку не будут, но абсолютно точно, что если больше трех в чате, то это могут считать уже публичным распространением и влечь ответственность.

Поэтому, скорее всего, будут засланные казачки, будет ловля на живца, будут подставы, которые будут приводить к уголовным делам, в том числе из чатов в WhatsApp и в Telegram», — отметил Саркис Дарбинян.

Сейчас в России не так много дел о пропаганде наркотиков в интернете. В 2019 году по всей стране к административной ответственности по этой статье привлекли чуть больше 300 человек. К уголовной — больше 60-ти.

Иван Якунин