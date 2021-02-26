Все карты в руки

В 2021 году в России начнут действовать новые правила технического осмотра. Вводятся электронные диагностические карты, обязательное фотографирование транспортных средств и контроль инспекторов во время осмотра автобусов. Это только малая часть нововведений, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция заранее подготовилась к реформе: проведена глубокая модернизация информационных систем, приняты необходимые нормативные документы, операторам даны разъяснения, инспекторский состав прошел подготовку.

Новая редакция федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств» (170-ФЗ), КоАП РФ и связанные с ними нормативные акты (постановления правительства, приказы МВД, Минтранса и т. д.) вступают в силу с 1 марта 2021 года. Нововведения готовились более трех лет с участием экспертов, участников рынка и общественности.

Старые правила не позволяли эффективно контролировать техническое состояние транспортных средств. По оценке Минэкономики и независимых экспертов, до 80% автомобилистов на ТО вообще не приезжают, а обязательную диагностическую карту получают нелегальным способом через мошенников. Львиная доля транспорта фактических проверок не проходит, хотя на бумаге все законно. Ситуация возникла по ряду причин, многие из которых неоднократно анализировались в СМИ и на других площадках. Ежегодно во время надзора за дорожным движением автоинспекторами фиксируется свыше 1 млн фактов эксплуатации технически неисправных транспортных средств. Подобную негативную тенденцию можно отследить по данным официальной статистики Госавтоинспекции. Для решения проблемы в 2017 году было подготовлено несколько законопроектов, в 2018-м их приняла Госдума, следующие два года шла работа по подготовке к запуску масштабной реформы.

Запускаемые с 1 марта нововведения можно поделить на несколько блоков.

Что меняется для водителей

Обязанность проходить регулярный техосмотр для автовладельцев (с определенной периодичностью в зависимости от возраста и типа транспортного средства) остается, меняется сама процедура. Документ, подтверждающий безопасность транспортного средства, диагностическая карта (ДК), полностью переводится в электронный вид (бумажную выписку можно будет запросить для поездок за границу). Для граждан это удобнее, поскольку при оформлении полиса ОСАГО не надо будет показывать бумажный экземпляр – страховая компания или брокер проверят ДК в системе самостоятельно.

Если водитель стал виновником ДТП, у него не было карты, подтверждающей соответствие автомобиля требованиям безопасности, при этом его автомобиль был неисправен (и это подтверждено экспертизой), то страховая компания будет иметь право обратиться в суд с регрессным иском, потребовав возмещения ущерба. Это заложено в поправках к закону «Об обязательном страховании», вступающих в силу также с 1 марта.

Важнейшее условие формирования карты – фотографирование автомобиля во время проверки на ПТО. Согласно приказу Минтранса №97, фотографии делаются в начале и конце диагностики, при этом должен быть отчетливо виден номер (передней и задний), марка автомобиля и цвет. Изображения, соответствующие требованиям, и координаты будут передаваться в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) и там храниться: без фото ДК не будет сформирована, таков функционал системы. Координаты будут сопоставляться с координатами помещений ТО, которые операторы должны будут передать в Российский союз автостраховщиков (РСА). Электронную ДК будет подписывать эксперт личной усиленной электронной подписью.

Подобная система защиты должна будет остановить мошенников и так называемых портфельных операторов, благодаря которым в последние годы шла бесконтрольная торговля диагностическими картами. Если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала либо проверка была проведена с нарушениями, диагностическая карта будет аннулирована. Выданные до 1 марта карты продолжат действовать до момента окончания срока действия.

Сама ЕАИСТО (центральное ядро и мозг всей системы техосмотра) пережила глубокую модернизацию. Уровень защиты системы повышен, введены новые требования к подключению экспертов, снижена до нуля возможность получения несанкционированного доступа (и как следствие, возможность формирования «фейковой» ДК на машину, которая никуда не приезжала). Учетные записи экспертов, которые больше не работают у оператора, будут немедленно удалятся. Тестовая обкатка новой системы проходила в 2020–2021 годах. Алгоритмы взаимодействия со страховщиками уже отработаны. Модернизированная ЕАИСТО официально будет запущена в эксплуатацию с 1 марта. Подробная информация и инструкция для операторов размещена на сайте системы: https://eaisto.gibdd.ru/.

В ЕАИСТО зарегистрировано более 64 тыс. пользователей (из них более 44 тыс. – эксперты и 14 тыс. – сотрудники Госавтоинспекции), а также более 115 млн сведений о результатах ТО. В 2020 году в ЕАИСТО было внесено более 27 млн диагностических карт.

Что меняется для владельцев автобусов

С 1 марта также усиливается контроль за техническим осмотром автобусов. Серьезные неисправности в этих транспортных средствах выявляются сотрудниками Госавтоинспекции регулярно при надзоре за дорожным движением. В январе 2021 года, к примеру, в Костроме проверка выявила восемь автобусов с неработающими ремнями безопасности и запорными механизмами аварийных выходов, в Туле и Омске – автобусы с неисправной тормозной системой. Незаконно устанавливаются дополнительные сиденья, столы, организуются лежачие места для «комфорта» и увеличения количества перевозимых людей. По статистике, за год с автобусами происходит порядка 3,2 тыс. ДТП, из них значительная часть – с неисправными.

Новые правила проведения техосмотра автобусов были заранее разработаны Госавтоинспекцией и утверждены постановлением правительства №741 от 23 мая 2020 года. Владелец автобуса должен записаться на диагностику заранее, пройти проверку можно в любом городе независимо от места регистрации владельца и транспортного средства. Проверка назначается не ранее чем через пять дней со дня обращения владельца автобуса к оператору и включения заявки в график. Это сделано для удобной организации процедуры техосмотра и предоставления возможности автовладельцам автобусов выбирать время.

Процедура осмотра устроена следующим образом. Эксперт-техник осматривает автобус на соответствие требованиям, затем формирует ДК. Дальше подключается инспектор технического надзора (с 1 марта они участвуют в процессе) – он проверяет результаты осмотра, а также соответствие транспортного средства документам (ПТС, СТС, сведениям в государственном реестре транспортных средств). После того как сотрудник Госавтоинспекции убедился в правильности данных, он вносит в ЕАИСТО заключение о соответствии автобуса требованиям безопасности, подтверждая тем самым возможность участия в дорожном движении. Документ удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью. Такая мера позволит исключить недобросовестное исполнение работы и подделку итоговых данных осмотра. Региональные управления Госавтоинспекции уже начали формировать предварительные графики с записью на техосмотр, чтобы перевозчики и владельцы автобусов могли пройти проверку в первых числах марта.

Что меняется для операторов техосмотра

Фото: Валерий Титиевский/«Коммерсантъ

Существенно усиливается контроль за работой операторов ТО, ужесточаются требования к их работе. Во-первых, для подключения к ЕАИСТО компании нужно организовать рабочее место (требования описаны в приказе МВД России), поставить компьютер и приобрести фотоаппарат, способный фиксировать координаты снимка. Каждый техник-эксперт (а также сам оператор-юрлицо) должен оформить усиленную электронную подпись.

В течение года (то есть до 1 марта 2022 года) будет действовать переходный период: участникам рынка техосмотра дается время на приведение производственно-технической базы пунктов ТО к требованиям, заложенным в приказе Минтранса России от 9 июля 2020 года №232. Речь идет о требованиях к помещениям, сооружениям пунктов ТО, диагностическим линиям (в том числе передвижным), подъемникам, площадкам для проверки тормозных систем, роликовым стендам и другому оборудованию. Операторы, работавшие до 1 марта, должны пройти процедуру подтверждения аккредитации и проверку на соответствия требованиям – выездные проверки организуют сотрудники РСА. Также нужно будет передать информацию о компании в специализированный реестр – подробный перечень сведений описан в приказе Минэкономразвития России от 24 января 2020 года №42. В РСА говорят, что на данный момент у них достаточно штата для проведения аккредитации и подтверждения соответствия.

Параллельно за работой операторов будет вестись государственный надзор со стороны МВД – это предусмотрено постановлением правительства РФ от 28 мая 2020 года №777 «О государственном контроле (надзоре) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств».

Приказом МВД России №805 от 26 ноября 2020 года утверждены индикаторы риска нарушения обязательных требований. Идея в том, чтобы отслеживать систематические нарушения правил в области ТО и уделять недобросовестным операторам более пристальное внимание, назначая внеплановые проверки. Проверка может быть назначена, к примеру, если оператор три или более раза за год оформил (и уже был за это оштрафован) диагностическую карту на автомобиль, который не проверялся. В условную зону риска попадает оператор, который трижды пропустит машину с неисправностями рулевого управления или тормозной системы, пять раз превысит заявленную максимальную пропускную способность линии и т. д.

Результатами проверок станут достаточно суровые санкции, которые были заранее прописаны в новой редакции КоАП РФ, вступающей в силу также с 1 марта. Если оператор оформил диагностическую карту, подтверждающую допуск автомобиля к дорожному движению (при этом машина даже не приезжала на ПТО), или передал в ЕАИСТО сведения о такой машине, штраф для граждан сможет достигать 10 тыс. руб., для должностных лиц – 50 тыс., для юрлиц – 300 тыс. руб. Если транспортное средство проверит не уполномоченный на это техник (не включенный в реестр), предельный штраф для граждан составит до 3 тыс. руб., для должностных лиц – до 5 тыс., для юрлиц – 20 тыс. руб. Повторное совершение этих нарушений влечет еще более суровые санкции: для граждан – штраф до 20 тыс. руб., для должностных лиц – дисквалификацию на срок до трех лет, для юрлиц – штраф до 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект от реформы

Комплекс мер, направленных на обязательный приезд транспортных средств на пункты ТО, является главным ожидаемым позитивным последствием реформы, считает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. «Это позволит поднять качество проверяемых транспортных средств и автовладельцам – быть более уверенными в техническом состоянии автомобилей, – говорит он. – Это должно повлечь снижение количества ДТП, возникающих из-за технических неисправностей автомобилей, что будет хорошо как для автовладельцев, так и для страховых компаний. Кроме того, Россия в результате этих нововведений будет более качественно выполнять требования международных конвенций по безопасности дорожного движения и экологии».

Глава некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» (объединяет 60 операторов) Ярослав Васичков уверен, что реформа заработает с 1 марта. «МВД и Минтранс России сыграли решающую роль в процессе подготовки, – считает он. – Новая ЕАИСТО готова, она работает, и к ней можно подключиться. Впервые за долгое время реформа проводится ради конкретной цели – вернуть транспорт на пункты ТО, обеспечить объективную проверку и повысить безопасность дорожного движения». Проводимые Госавтоинспекцией мероприятия по разъяснению новых правил показывают, что операторы готовы работать в новых условия, подчеркивает Ярослав Васичков. «Есть все шансы, что бизнес по техническому осмотру наконец превратится из барахолки по продаже бумажек в реальный прибыльный бизнес, – говорит эксперт.– Мы также очень ждем методику расчета тарифов от Федеральной антимонопольной службы, которая, судя по всему, позволит установить адекватные цены на предоставляемые услуги».

Дальнейшие перспективы

25 февраля ситуация с предстоящими нововведениями в области ТО обсуждалась на заседании правительства РФ. «Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего выступления. – В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра». Михаил Мишустин поручил подготовить проект постановления с необходимым поправками и предоставить документ ему на подпись. С 1 октября новая система ТО должна заработать без сбоев, заявил глава правительства России. «Никаких неудобств для граждан быть не должно, – сказал он. – В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески».

Кроме того, в Минтрансе уже заявили, что планируют скорректировать требования к пунктам технического осмотра, закрепленные в ведомственном приказе №232. Документ, который вступит в силу предположительно 1 сентября 2021 года, уже опубликован на regulation.gov.ru и проходит общественное обсуждение. С 1 марта 2022 года начнет действовать новая редакция КоАП РФ: будут введены новые санкции за отсутствие техосмотра для физлиц. Новый штраф составит 2 тыс. руб. и будет применяться не чаще одного раза в сутки. Эта мера должна повысить ответственность автовладельцев, которые обязаны содержать свои автомобили в технически исправном состоянии.